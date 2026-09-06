Inter Miami kembali membuktikan bahwa persoalan mereka belum sepenuhnya terselesaikan. Meski tampil mendominasi laga, mereka hanya mampu bermain imbang (2-2) menghadapi Atlanta United, salah satu tim terburuk di Wilayah Timur.

Kick-off pertandingan tertunda sekitar dua jam dari jadwal yang telah ditetapkan, setelah hujan deras memengaruhi kondisi lapangan dan memaksa panitia menunda dimulainya laga.

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Inter Miami, yang dikenal dengan julukan "Las Garzas", mendominasi menit-menit awal, sementara Atlanta tetap berbahaya setiap kali para pemainnya bergerak maju ke depan, menurut surat kabar"AS" Spanyol.

Inter Miami unggul pada menit ke-32, ketika Casemiro mencetak gol melalui sundulan yang melewati kiper Atlanta United.

Atlanta membalas dengan cepat, saat penyerang asal Paraguay, Miguel Almiron, melepaskan tembakan keras ke pojok bawah, menyamakan kedudukan pada menit ke-35.

Inter Miami tak mengendur, malah kembali unggul sebelum babak pertama berakhir, ketika Telasco Segovia mengirim umpan silang yang diteruskan Luis Suarez ke dalam gawang, pada menit ke-45+1.

Kiper asal Kanada milik Inter Miami, Dane St. Clair, tampil gemilang dengan menyelamatkan gawangnya dari sejumlah tembakan, dan penyelamatan paling menonjol terjadi pada menit ke-78. Almiron mendapat peluang untuk menyamakan kedudukan lewat tendangan penalti, tetapi St. Clair kembali menggagalkannya.

Kesalahan lain menyebabkan diberikannya tendangan penalti kedua bagi tim tamu, yang dieksekusi Breel Embolo dengan sukses, sehingga mengembalikan pertandingan ke skor imbang pada menit ke-87.

Dengan hasil ini, Inter Miami tetap berada di peringkat kedua Wilayah Timur Liga Sepak Bola Amerika "MLS", sementara Atlanta United tetap di posisi kedua dari bawah.

Menurut platform "Sofascore", Lionel Messi tampil bagus dan mendapat rating 7,3.

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