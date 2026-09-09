Di saat para pendukung Argentina menanti pengumuman perpanjangan kontrak sang juara Lionel Scaloni, keputusan pensiun Lionel Messi justru meledakkan krisis yang tidak terduga di dalam federasi sepakbola nasional, dan menempatkan masa depan pelatih peraih Piala Dunia itu dalam bahaya, meski kontraknya baru berakhir Desember mendatang.

Pernyataan mengejutkan usai final

Scaloni sempat memicu kontroversi sekitar dua bulan lalu, seusai timnya kalah dari Spanyol 1-0 di final Piala Dunia, dengan mengatakan: "Saya akan memenuhi klausul kontrak saya, dan setelah itu kita lihat apa yang akan terjadi," sebuah pernyataan yang membuka pintu spekulasi seputar kepergiannya.

Meski pernyataan tersebut terkesan tegas, federasi Argentina yang dipimpin Claudio Tapia tetap optimistis dan meyakini masih ada peluang untuk mempertahankannya, di mana sang pelatih mengetahui keinginan federasi agar ia melanjutkan tugasnya. Namun sikapnya saat ini adalah membiarkan situasi mereda, sebab mereka menilai belum lama berlalu sejak tanggal sembilan belas Juli.

Faktor Messi yang menentukan

Memang benar bahwa kabar pensiunnya Messi berdampak langsung pada keputusan Scaloni, tetapi faktor penentu apakah ia akan bertahan atau tidak adalah perasaannya terhadap pekerjaan serta proyek baru yang akan dibangun.

Orang-orang dekat timnas menilai, menurut "tyc sports", bahwa "era Scaloni" sebagaimana yang kita kenal - tim terbaik di masanya - telah berakhir di New York; tanpa Messi, Scaloni akan kehilangan jiwa dan kepemimpinan tim.

Timnas berada di puncak peringkat dunia berkat kehadiran Messi di dalam skuadnya, dan kita tidak boleh melupakan hal itu. Kini, meski Argentina memiliki para pemain hebat, tim akan berada di level yang lebih rendah.

Proyek baru ini membutuhkan seorang pemimpin dengan kekuatan dan tekad yang besar, dan Scaloni sendiri membutuhkan energi tersebut untuk melanjutkan.

Belum ada negosiasi hingga kini

Menurut surat kabar Argentina tersebut, tidak ada negosiasi yang sedang berlangsung antara kedua belah pihak hingga saat ini, yang ada hanyalah optimisme. Namun para pejabat di federasi Argentina menyadari bahwa mereka harus meyakinkan pelatih peraih Piala Dunia itu, yang telah bersikap sangat gamblang seusai laga final.

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