Messi Bersiap untuk Perjalanan Tersulit dalam Hidupnya

Lionel Messi bersiap melakukan perjalanan tersulit dalam hidupnya, dari Fort Lauderdale di Amerika Serikat menuju kota kelahirannya di Rosario, Argentina, untuk berada di samping keluarganya dan berbagi duka atas kehilangan sang ayah, Jorge Messi, bersama ibunya Celia, saudara-saudaranya, serta anggota keluarga lainnya.

Menurut surat kabar "Ole" Argentina, kondisi Jorge Messi kritis, dan Leo tahu bahwa hal terburuk bisa terjadi kapan saja. Karena itu, ia memutuskan untuk pergi ke Rosario dan tinggal bersama keluarganya setelah Piala Dunia berakhir, sebelum kembali ke Inter Miami untuk melanjutkan kariernya.

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Ia dijadwalkan menjalani pertandingan bersama timnya melawan Monterrey dari Meksiko, tetapi ia menerima kabar yang tak ingin didengarnya, yaitu wafatnya sang ayah.

Kini, Messi bersiap terbang dari Fort Lauderdale menuju Rosario dengan pesawat pribadi, yang dijadwalkan tiba pada malam hari, untuk berada di samping ibunya Celia, saudara-saudaranya, dan anggota keluarga lainnya pada momen-momen berat ini.

Jorge Messi merupakan salah satu pilar terpenting dalam kehidupan putranya, karena ia selalu berada di dekatnya sepanjang kariernya, serta menangani urusan profesionalnya pada tahap-tahap penting dalam perjalanan sepak bolanya. Ia tinggal di sampingnya di Spanyol saat Leo menjadi pemain Barcelona, hingga akhirnya Leo pindah ke Paris Saint-Germain dan kemudian Inter Miami.

Ditemani sang istri, Antonela, Messi bersiap menghadapi salah satu momen tersulit dalam hidupnya, dengan dukungan cinta dari keluarganya dan warga kotanya, serta di samping ibunya Celia, dalam perpisahan dengan sang ayah yang selalu menjadi penopang dan pilar utama dalam hidupnya, menurut "Ole".