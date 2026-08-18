Pada musim di mana nama-nama kandidat langganan gagal tampil dengan performa yang menentukan dan konsisten, nama Harry Kane muncul dengan kuat dalam persaingan Ballon d'Or.

Penyerang asal Inggris itu mendapat dukungan dari legenda Bayern Munich, Lothar Matthaus, yang menempatkannya di atas seluruh kandidat tahun ini.

Matthaus mengatakan, dalam pernyataan yang dikutip oleh jaringan Sky Sports Jerman: "Bagi saya, Harry Kane adalah kandidat terkuat untuk memenangkan Ballon d'Or. Saya melihat sepanjang tahun, bukan satu pertandingan atau satu turnamen saja."

Ia menambahkan: "Sejumlah pemain meraih gelar Liga Spanyol bersama Barcelona, kemudian menjadi juara dunia bersama Spanyol, tetapi apakah ada satu pemain yang jelas-jelas mengungguli semuanya? Dalam kasus Lamine Yamal, saya rasa tidak."

Matthaus membandingkan Kane dengan sejumlah pesaingnya, menjelaskan bahwa Lionel Messi memenangkan Liga Amerika bersama Inter Miami, sebuah kompetisi yang tidak sebanding dengan liga-liga Eropa dari segi kekuatan, meskipun ia mencetak delapan gol di Piala Dunia dan gagal mengeksekusi dua tendangan penalti, menurut pernyataannya.

Ia juga menyinggung bahwa Kylian Mbappe mencapai semifinal Piala Dunia bersama Prancis, tetapi tidak memenangkan gelar apa pun bersama Real Madrid, yang juga berlaku bagi Jude Bellingham bersama timnas Inggris dan klub Spanyol tersebut.

Matthaus memandang bahwa Kane menyuguhkan musim yang luar biasa bersama Bayern Munich, setelah menjuarai dua gelar domestik, dan tidak mengalami periode penurunan yang jelas sepanjang tahun.

Ia berkata: "Satu-satunya kekurangan dalam musim Kane adalah ia tidak mencapai final Piala Dunia atau final Liga Champions Eropa. Selain itu, ia menampilkan performa yang hebat, dan tidak melalui satu periode buruk pun, dari sudut pandang saya."

Ia menambahkan: "Kane dan Rodri adalah pemain yang membiarkan aksi mereka di dalam lapangan berbicara, dan tidak mencari sorotan melalui kisah-kisah di luar lapangan hijau."

Legenda Jerman itu menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Bagi saya, Kane adalah pemain yang paling layak meraih Ballon d'Or dibanding pemain lain mana pun."