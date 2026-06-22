Endrick, penyerang tim nasional Brasil, mengomentari posisinya di tim menjelang Piala Dunia 2026, mengingat pelatih Carlo Ancelotti belum menurunkannya sebagai pemain inti dalam susunan pemain hingga saat ini.

Perlu dicatat bahwa pelatih timnas Brasil tersebut telah memicu kekecewaan sebagian suporter karena memilih untuk memasukkan penyerang Real Madrid itu sebagai pemain pengganti.

Setelah absen dalam pertandingan melawan Maroko, Endrick harus menunggu hingga menit ke-64 untuk tampil pertama kalinya di Piala Dunia 2026 melawan Haiti.

Ketika ditanya mengenai keputusan pelatihnya, penyerang berusia 19 tahun itu menerima nasibnya tanpa mengeluh.

Indrek mengatakan kepada saluran CazéTV: “Ancelotti… Saya menghabiskan satu tahun bersamanya di Real Madrid. Dia tahu apa yang saya lakukan saat masuk ke lapangan… Saya memberikan yang terbaik untuk tim. Dia adalah pelatih hebat yang memiliki pola pikir yang tepat.”

Dia melanjutkan: “Dia tidak akan melakukan apa yang terbaik untuk Endrick atau para penggemar, melainkan apa yang terbaik untuk tim. Saya bersyukur dia ada dalam hidup saya. Dia tahu bahwa saya akan memberikan yang terbaik setiap hari, dia tahu bahwa saya akan melakukan segala yang saya bisa, dan bahwa saya akan benar-benar bekerja keras. Dia tahu bahwa saya bekerja keras, dan bahwa saya selalu memberikan segalanya hingga akhir."

Dia menambahkan: “Dia tahu betul bahwa saya bisa membantu tim. Ketika saya melihat apa yang dilakukan para penggemar untuk saya, saya merasa sangat bersyukur. Ada satu hal yang saya miliki bersama banyak pemain lain: saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok, saya tidak tahu apakah saya akan bisa bermain sepak bola besok.”

Indrik menutup pernyataannya: “Jadi, jika hari ini adalah hari saya untuk turun ke lapangan, maka hari ini adalah hari di mana saya akan memberikan segalanya, dan melakukan apa pun yang saya bisa demi tim saya.”