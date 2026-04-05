Meskipun memiliki skuad bertabur bintang... tuduhan serius menghantam Al-Hilal

Al-Hilal jelas mengalami kesulitan dalam hal efektivitas serangan di depan gawang lawan, hal ini terlihat jelas saat mereka bermain imbang 2-2 melawan Al-Taawoun, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Sabtu malam dalam rangkaian pertandingan pekan ke-27 Liga Profesional Roshen.

Al-Hilal kehilangan dua poin dalam persaingan perebutan gelar Liga Roshen, sehingga mengumpulkan 65 poin di posisi kedua, sejajar dengan Al-Ahli di peringkat ketiga, dan tertinggal 5 poin dari Al-Nassr yang memimpin klasemen.

Jurnalis Saudi Imad Al-Salmi mengatakan dalam penampilannya di program "Action with Walid": "Saya pikir Al-Hilal adalah tim yang paling banyak membuang peluang di Liga Roshen musim ini."

Dia menambahkan: "Tim ini memiliki skuad pemain yang kuat, namun selalu gagal mengubah peluang menjadi gol, yang menunjukkan ketiadaan penyerang andalan yang mampu mencetak gol."

Dia menyimpulkan: "Al-Hilal bermain imbang dalam pertandingan melawan Al-Taawoun, karena mereka menghadapi salah satu tim terbaik yang mahir bermain melawan klub-klub besar."

Hal ini terjadi meskipun Al-Hilal memiliki skuad yang luar biasa, dipimpin oleh pemain Prancis Karim Benzema, pemain Brasil Malcom de Oliveira, dan Salem Al-Dossari.



