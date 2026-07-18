Meskipun ada bantahan resmi... babak baru dalam kisah Mohamed Salah dan Beşiktaş

Berbagai laporan media mengungkap perkembangan terbaru terkait masa depan Mohamed Salah, mantan bintang Liverpool, setelah klub Turki Besiktas membantah telah mencapai kesepakatan dengan kapten tim nasional Mesir tersebut untuk bergabung dengan mereka selama jendela transfer musim panas saat ini.

Sebelumnya, pada awal tahun ini, Salah dan Liverpool telah mengumumkan bahwa karier sang pemain bersama "The Reds" akan berakhir pada akhir musim 2025-2026, sehingga ia akan bebas pindah ke klub mana pun secara gratis setelah kontraknya berakhir.

Berita tentang kesepakatan dengan Besiktas

Beberapa laporan dari Prancis, terutama situs "Foot Mercato" serta jurnalis Santi Ona, menyebutkan bahwa Besiktas telah mencapai kesepakatan lisan dengan Mohamed Salah untuk bergabung dengan mereka secara gratis.

Menurut laporan tersebut, tawaran tersebut mencakup kontrak selama satu musim dengan opsi perpanjangan satu tahun, dengan gaji tahunan sebesar 10 juta euro, ditambah 2 juta euro sebagai bonus.

Agen Salah Menanggapi

Berita ini segera memicu reaksi dari Rami Abbas, agen Mohamed Salah, yang mengisyaratkan bahwa kabar yang beredar mengenai kepastian klub tujuan sang pemain tidak benar.

Abbas menulis melalui akunnya di platform “X”: “Saya pribadi tidak tahu di mana Mohamed akan bermain musim depan… Apa artinya itu bagi kalian?”

Sebelumnya pada hari yang sama, agen sang pemain telah menyatakan bahwa masa depan Salah belum diputuskan, sambil menegaskan bahwa mereka akan segera mengetahui klub barunya.

Ia menambahkan: “Bukan gaya kami untuk melakukan negosiasi dengan klub-klub yang tidak diinginkan Mohamed, hanya demi menciptakan sensasi di media.”

Beşiktaş membantah

Sementara itu, klub Besiktas mengeluarkan pernyataan resmi yang membantah kebenaran laporan yang menyebutkan telah tercapai kesepakatan dengan bintang Mesir tersebut.

Klub Turki tersebut menyatakan dalam pernyataannya, “Klub kami menegaskan bahwa apa yang dipublikasikan oleh jurnalis Yagiz Sabuncuoglu melalui platform digital mengenai negosiasi transfer klub, serta kabar yang beredar tentang syarat-syarat beberapa kesepakatan, sama sekali tidak benar dan hanyalah tuduhan yang tidak berdasar.”

Mereka menambahkan, “Orang yang dimaksud tersebut telah lama membingungkan opini publik dengan menyebarkan berita palsu yang tidak didasarkan pada fakta apa pun, dan sama sekali tidak terkait dengan urusan kontrak klub kami.”

Fabrizio Romano menjelaskan

Namun, jurnalis ahli bursa transfer yang terpercaya, Fabrizio Romano, menjelaskan bahwa klub Turki tersebut memang telah mengajukan tawaran resmi untuk merekrut Salah, tetapi ia menekankan bahwa kesepakatan tersebut belum final hingga saat ini.

Melalui kanal YouTube-nya, Romano mengatakan: “Mengapa Besiktas mengeluarkan pernyataan resmi untuk membantah rumor tersebut? Karena kesepakatan Mohamed Salah belum selesai.”

Ia menambahkan: “Sebelum mencapai kesepakatan akhir, wajar jika klub-klub bersikap hati-hati. Besiktas memang sedang berupaya merekrut Salah, dan telah mengajukan tawaran untuk mendatangkannya.”

Ia melanjutkan: “Namun, tidak ada yang bisa dipastikan sebelum tercapainya kesepakatan resmi, dan kami masih menunggu langkah-langkah selanjutnya.”

Tawaran dari klub-klub Saudi dan Amerika terus berlanjut

Romano menyoroti bahwa Besiktas bukanlah satu-satunya pihak yang tertarik merekrut kapten timnas Mesir tersebut, karena klub-klub Liga Profesional Saudi, bersama dengan klub-klub Liga Amerika, masih bersaing ketat untuk mendapatkan jasanya.

Ia menutup pembicaraannya dengan menegaskan bahwa klub Turki tersebut lebih memilih untuk bergerak secara hati-hati dan tidak mengungkapkan detail negosiasi, di tengah persaingan yang terus berlanjut dengan tawaran-tawaran lain, hingga tercapainya kesepakatan menyeluruh dengan sang pemain atau ditentukan tujuan akhirnya.