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Penyerang asal Meksiko milik Al-Qadsiah, Julián Quiñones, masuk dalam daftar incaran klub Prancis Paris Saint-Germain setelah mencuri perhatian lewat catatan golnya di Liga Roshn. Namun, kepindahannya ke klub ibu kota Prancis itu bisa terganjal faktor yang tidak berkaitan dengan kemampuan tekniknya, melainkan dengan kebijakan transfer yang dijalankan klub tersebut belakangan ini.

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Meski nama Quiñones dikaitkan dengan Paris Saint-Germain, berbagai indikasi yang ada belum tentu berarti transfer tersebut segera terwujud. Terlebih, klub Prancis itu kini berfokus mendatangkan pemain muda, sehingga memunculkan keraguan apakah mereka bersedia merekrut penyerang berusia 29 tahun, meskipun ia tampil mengesankan bersama Al-Qadsiah.

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Dalam konteks ini, jurnalis Enermo Erman berbicara dalam program "Fi Al-Marma" dan menjelaskan bahwa pelatih Paris Saint-Germain asal Spanyol, Luis Enrique, selalu menegaskan bahwa para pemain hebat tertarik bergabung dengan klub. Namun, ia meragukan manajemen akan mengambil langkah nyata untuk merekrut penyerang Al-Qadsiah tersebut.

Erman menambahkan bahwa belakangan ini Paris Saint-Germain hanya merekrut pemain muda. Karena itu, ia tidak memperkirakan klub akan dengan mudah berspekulasi mendatangkan Quiñones karena faktor usianya, meskipun sang pemain masuk dalam daftar incaran.

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Statistik Luar Biasa di Balik Minat Klub Eropa

Keterkaitan Quiñones dengan Paris bukan tanpa alasan. Penyerang asal Meksiko itu berhasil menempatkan diri di antara bintang paling menonjol di Liga Roshn sejak bergabung dengan Al-Qadsiah pada musim panas 2024, berkat ketajamannya mencetak gol dan konsistensinya dalam menunjukkan performa menyerang yang berpengaruh.

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Selama kariernya bersama Al-Qadsiah di Liga Roshn, Quiñones telah mencetak 59 gol dan 14 assist dalam 70 pertandingan, menurut statistik yang tersedia. Ia mengawali perjalanannya dengan impresif pada musim 2024-2025 dengan torehan 20 gol dan 5 assist dalam 28 pertandingan.

Namun, ledakan gol terbesarnya terjadi pada musim berikutnya, ketika ia mencetak 33 gol dan 4 assist dalam 31 laga. Ia pun mengakhiri kompetisi sebagai pencetak gol terbanyak dan membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar penyerang yang hanya mengandalkan awal yang kuat, melainkan mampu menjaga produktivitas golnya yang tinggi.

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Pemain asal Meksiko itu terus menunjukkan kontribusinya pada musim ini dengan mencetak 6 gol dan 5 assist dalam 11 pertandingan Liga Roshn, sehingga total kontribusi golnya mencapai 11 dalam laga-laga tersebut.

Usia, Rintangan bagi Impian Pindah ke Paris

Terlepas dari catatan tersebut, pertimbangan Paris Saint-Germain tampak berbeda. Klub itu tidak hanya mencari pemain yang mampu memberikan dampak instan, tetapi juga memperhitungkan faktor usia, potensi perkembangan, dan manfaat jangka panjang di bursa transfer.

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Dari sinilah muncul ironi dalam kasus Quiñones. Penyerang yang mencatatkan statistik yang membuatnya layak dilirik klub-klub besar Eropa itu justru bisa menghadapi rintangan yang berkaitan dengan arah kebijakan klub peminatnya, bukan dengan performanya di lapangan.

Hingga saat ini, belum ada konfirmasi bahwa Paris Saint-Germain telah mengajukan tawaran resmi kepada Al-Qadsiah. Keberadaan sang pemain dalam daftar incaran juga tidak berarti negosiasi nyata telah dimulai. Di antara kekaguman terhadap kemampuannya dan keraguan terkait usianya, masa depan Quiñones masih terbuka untuk berbagai kemungkinan, sementara klub Prancis itu harus memutuskan apakah mereka siap mengubah perhitungannya demi penyerang yang telah membuktikan kualitasnya lewat angka.