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Kasimpasa-vs-Trabzonspor-1st-week-Trendyol-Super-League-2026-27AFP

Diterjemahkan oleh

Meski tersendat di awal, pernyataan mengejutkan pelatih Trabzon soal pengaruh Salah

Kasimpasa vs Trabzonspor
Kasimpasa
Trabzonspor
Super Lig
Trabzonspor vs Ferencvaros
Ferencvaros
Europa League Qualification
M. Salah
F. Tekke
Turki
Hungaria
Mesir

Satu kesalahan merenggut awal yang sempurna dari tim

Fatih Tekke, pelatih Trabzonspor, mengakui bahwa timnya menyia-nyiakan kemenangan atas Kasimpasa, setelah hanya bermain imbang 1-1 pada pekan pembuka Liga Turki, pada Sabtu malam ini.

Pelatih asal Turki itu menegaskan bahwa sebuah kesalahan besar menjadi penyebab tuan rumah bisa menyamakan kedudukan.

Tekke mengatakan seusai pertandingan bahwa timnya belum sepenuhnya siap, tetapi mereka menampilkan performa yang melebihi ekspektasinya sepanjang babak pertama, dan seharusnya mereka bisa memastikan kemenangan lebih awal.

Ia menambahkan, "Sejak awal kami sudah mengatakan bahwa kami belum siap, tetapi pada babak pertama kami menampilkan level yang lebih baik dari perkiraan saya. Kami seharusnya menyudahi pertandingan pada babak itu."

Tekke berkata, "Kami kebobolan gol penyeimbang dari titik penalti setelah kesalahan yang sangat besar. Dan pada menit-menit akhir, lawan juga mendapatkan sejumlah peluang bagus. Bisa dibilang kami kehilangan tiga poin karena kesalahan yang kami perbuat."

Europa League Qualification
Trabzonspor crest
Trabzonspor
TRS
Ferencvaros crest
Ferencvaros
FTC

Mohamed Salah, yang baru saja bergabung dengan Trabzonspor, tampil pada menit ke-58 pertandingan, dan Tekke menilai bahwa performa timnya berbeda dengan kehadiran bintang Mesir itu dibandingkan periode saat timnya bermain tanpanya.

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Ia menjelaskan, "Pertandingan kami setelah Salah tampil sedikit berbeda dibandingkan saat tanpa dia," tetapi ia menekankan bahwa tim masih perlu mengembangkan sejumlah aspek, terutama penguasaan bola dan kendali atas jalannya permainan, serta meningkatkan level fokus dan semangat. Ia menambahkan, "Kami memiliki beberapa kekurangan, dan emosi serta keinginan kami dalam pertandingan seharusnya lebih tinggi. Kami perlu lebih menguasai jalannya pertandingan. Ini awal yang disayangkan, dan kami harus mengakui bahwa kami tidak berhasil."

Tekke mengisyaratkan bahwa pekan-pekan pertama akan menjadi penentu bagi proyek Trabzon, seraya menjelaskan bahwa tim akan menjalani pertandingan Eropa yang penting pada hari Kamis melawan lawan yang lebih kuat, sebelum menghadapi Basaksehir, dengan menegaskan bahwa kedua pertandingan itu akan sulit.

Pelatih Trabzonspor itu menutup, "Kita harus melupakan pertandingan ini mulai besok, dan mulai bersiap untuk apa yang akan datang. Tidak ada pilihan bagi kami selain terus bekerja."

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