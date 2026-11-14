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Klub Arab Saudi, Al Nassr, memutuskan untuk mendepak bintang asal Senegal, Sadio Mane, dari skuad tim pada akhir musim ini, meski penampilan impresif yang ia tunjukkan bersama klub selama beberapa tahun terakhir.

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Kontrak Mane bersama Al Nassr akan berakhir pada penghujung musim ini, sehingga memungkinkannya untuk menandatangani kontrak dengan klub mana pun selama periode bursa transfer musim dingin mendatang, lalu bergabung dengan klub tersebut secara gratis pada musim panas berikutnya.

Jurnalis Arab Saudi Falah Al Qahtani mengungkap kejutan besar, saat ia menegaskan bahwa Al Nassr tidak ingin memperpanjang kontrak bintang asal Senegal itu setelah masa berlakunya habis.

Al Qahtani menjelaskan, dalam sebuah cuitan melalui akun pribadinya di situs "X", bahwa agen Mane telah memberikan sejumlah konsesi besar demi perpanjangan satu musim tambahan, yang mencapai pelepasan 60% dari gajinya saat ini, namun klub Arab Saudi tersebut menolak hal itu.

Mane bergabung dengan Al Nassr pada musim panas 2023, datang dari klub Jerman Bayern Munich, dan sejak saat itu memantapkan dirinya sebagai elemen utama di skuad klub Arab Saudi tersebut.

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Sepanjang hampir 3,5 musim, bintang asal Senegal itu tampil dalam 144 pertandingan bersama klub ibu kota tersebut, di mana ia berhasil mencetak 54 gol, sementara memberikan 43 assist.

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Di level kolektif, pencapaian terbesar Sadio Mane bersama Al Nassr adalah meraih gelar Liga Roshn Arab Saudi pada musim lalu, setelah 7 tahun absen, selain meraih gelar Piala Raja Salman untuk Klub Arab Juara pada musim panas 2023.

Jika ia pergi, Mane mungkin akan menyusul duo Portugal Cristiano Ronaldo dan Joao Felix, terutama di tengah adanya sejumlah laporan yang menegaskan bahwa perjalanan keduanya bersama Al Nassr bisa berakhir pada penghujung musim ini.

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Kontrak Ronaldo bersama Al Nassr akan berakhir pada penghujung musim ini, dan berbagai laporan mengindikasikan bahwa ia akan mengumumkan pensiun dari timnas setelah masa berlakunya habis, terutama jika ia berhasil mewujudkan tujuan tertingginya dengan mencapai gol ke-1000 dalam karier sepak bolanya.

"Roket Madeira" telah mencetak 985 gol hingga saat ini dalam karier sepak bolanya, yang berarti ia hanya membutuhkan 15 gol lagi untuk menjadi pemain pertama dalam sejarah yang mencapai 1000 gol.

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Sebaliknya, kontrak Joao Felix bersama Al Nassr akan berakhir pada penghujung musim ini, sehingga memungkinkannya untuk menandatangani kontrak dengan klub mana pun selama periode bursa transfer musim dingin mendatang, dan bergabung dengan klub tersebut secara gratis pada musim panas berikutnya.

Namun klub Arab Saudi itu mungkin memiliki solusi, karena kontrak tersebut mencakup klausul yang memungkinkannya memperpanjang masa kontrak untuk dua musim tambahan, tanpa harus kembali kepada pemain Portugal itu, tetapi ia akan diwajibkan membayar 20 juta euro kepada klub Chelsea, selain menaikkan gaji Felix dari 10 menjadi 12,5 juta euro per tahun.

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Menurut apa yang diungkap "Kooora" sebelumnya, manajemen klub Al Nassr, yang dipimpin oleh Ahmed Al Sultan, berpacu dengan waktu untuk memulai prosedur hukum dengan tujuan mengaktifkan klausul perpanjangan sepihak dalam kontrak bintang Portugal itu hingga musim panas 2029, dan sepenuhnya menutup jalan bagi upaya agennya, Jorge Mendes, untuk memindahkannya ke Barcelona.

Langkah tegas dari tim manajemen Al Nassr ini muncul setelah datang kabar yang dipastikan mengenai bangkitnya kembali ketertarikan klub Barcelona untuk merekrut pemain tersebut, di mana Mendes berencana memanfaatkan berakhirnya masa wajib dari kontrak Felix pada penghujung musim ini (musim panas 2027), untuk memindahkannya ke klub Catalan itu dengan transfer gratis atau dengan nominal simbolis.

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Sumber-sumber mengindikasikan bahwa manajemen Al Nassr saat ini berupaya menyelesaikan sejumlah krisis finansial, dan setelahnya akan memberitahukan kepada Liga Profesional Arab Saudi mengenai kesiapannya untuk memberikan jaminan finansial yang diperlukan bagi transfer Felix sebelum tiba batas waktu pada Mei mendatang.