Meski Sudah Pergi, Mahrez dan Salah Masuk Daftar Bersejarah di Premier League

Dua bintang Arab, Mohamed Salah dan Riyad Mahrez, terus mengukir nama mereka dalam catatan Liga Premier Inggris, setelah keduanya masuk dalam sebuah daftar bersejarah yang memuat para pemain paling produktif dalam menciptakan peluang emas sejak musim 2009-2010, meskipun keduanya telah meninggalkan lapangan-lapangan Inggris.

Situs WhoScored yang berspesialisasi dalam statistik mengungkap daftar pemain paling produktif dalam menciptakan peluang emas "Big Chances Created" di Premier League sejak musim 2009-2010, yang menampilkan kehadiran Arab yang mencolok dengan keberadaan Salah dan Mahrez di antara barisan elite kreator serangan dalam sejarah kompetisi tersebut.

Pemain Belgia Kevin De Bruyne menempati puncak daftar setelah menciptakan 198 peluang emas, sementara pemain Mesir Mohamed Salah menduduki peringkat kedua dengan koleksi 146 peluang, mengungguli pemain Portugal Bruno Fernandes yang berada di peringkat ketiga dengan 140 peluang.

Pemain Aljazair Riyad Mahrez pun tak absen dari daftar tersebut, setelah menempati peringkat keenam dengan koleksi 102 peluang emas, mengungguli sejumlah bintang terkemuka Liga Premier Inggris, di antaranya pemain Korea Selatan Son Heung-min, pemain Denmark Christian Eriksen, dan pemain Inggris Raheem Sterling.

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Klasifikasi ini menegaskan besarnya pengaruh yang ditinggalkan oleh duet Arab tersebut di Premier League, karena kehadiran keduanya tidak hanya terbatas pada mencetak gol, tetapi juga meluas hingga menciptakan peluang-peluang menentukan, sesuatu yang menjadikan keduanya sebagai pemain paling berkontribusi di sisi ofensif selama satu dekade terakhir.

Meskipun perjalanan mereka di Liga Premier Inggris telah berakhir, setelah Salah mendekati Besiktas Turki, dan Mahrez ke Al Ahli Saudi lalu kepergiannya kemudian, angka-angka yang diraih oleh duet tersebut menjamin mereka tetap berada dalam daftar kreator serangan terbaik dalam sejarah kompetisi, di samping nama-nama legendaris seperti De Bruyne, David Silva, dan Trent Alexander-Arnold.