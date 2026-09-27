Meski Sudah Diperingatkan, Zidane Picu Kemarahan Real Madrid

Keluarnya Kylian Mbappe akibat cedera dari laga Prancis melawan Turki bukan sekadar pukulan telak bagi timnas negaranya, melainkan juga membuka pintu bagi gelombang kemarahan dan kekecewaan di dalam Real Madrid, yang sebelumnya telah memperingatkan bahaya memainkan penyerangnya di tengah keluhan nyeri pada lutut yang sama.

Surat kabar Prancis "L'Equipe" mengungkapkan bahwa tim medis Real Madrid tidak senang dengan apa yang terjadi, setelah Mbappe mengalami cedera pada lutut kiri selama laga melawan Turki, meskipun klub sebelumnya telah memberitahukan kondisi pemain kepada tim medis timnas Prancis sebelum pemusatan latihan dimulai, dan meminta agar ia ditangani dengan hati-hati.

Mbappe tiba di pemusatan latihan Prancis pada Senin lalu dengan keluhan nyeri ringan di area yang sama, hal yang telah diketahui oleh Real Madrid, karena klub telah menyampaikan seluruh informasi medis terkait kondisi pemain kepada tim medis timnas Prancis.

Keinginan para petinggi klub kerajaan itu, menurut apa yang diberitakan "L'Equipe", adalah agar Mbappe mendapatkan istirahat dan tidak dipaksakan bermain dalam laga melawan Turki, terutama karena mereka mengetahui kondisi lututnya dan membutuhkan pemain tersebut dalam laga-laga penting mendatang.

Namun Zinedine Zidane mengambil keputusan untuk memainkan kapten timnas Prancis itu sebagai starter, sebelum Mbappe meninggalkan lapangan pada menit ke-59 akibat cedera baru pada lutut yang sama.

Meskipun pemeriksaan awal di Turki menyingkirkan adanya robekan pada ligamen krusiat, hingga kini pemeriksaan tersebut belum menentukan secara pasti tingkat keparahan cedera atau lamanya absen pemain, sementara sejumlah sumber Spanyol berbicara tentang kemungkinan ia absen sekitar tiga pekan.

Jose Mourinho termasuk salah satu yang paling menaruh perhatian terhadap kondisi Mbappe begitu ia keluar dari lapangan, karena pelatih Real Madrid itu bergegas menghubungi penyerangnya untuk memastikan keadaannya, di tengah ketergantungan klub besar tersebut kepadanya pada periode mendatang.

Waktu terjadinya cedera pun tidak ideal bagi Real Madrid, yang bersiap menjalani serangkaian laga penting sepanjang bulan Oktober, di antaranya menghadapi Roma di Liga Champions, kemudian Sevilla di Liga Spanyol, sebelum El Clasico yang dinanti melawan Barcelona pada 25 Oktober.

Hal itu menambah besar kekecewaan di dalam klub, terutama karena cedera itu datang pada saat Real Madrid sebenarnya bisa menghindari risiko terhadap pemainnya, setelah sebelumnya menyampaikan kekhawatirannya kepada timnas Prancis.

Setelah cederanya, Zidane memutuskan untuk segera mengembalikan Mbappe ke Real Madrid alih-alih menjalaninya pada pemeriksaan tambahan di bawah pengawasan tim medis timnas Prancis, dalam sebuah langkah yang tampak sebagai upaya untuk menghindari ketegangan lebih lanjut antara kedua pihak.

Mbappe pun telah meninggalkan pemusatan latihan Prancis, dan kini berada di bawah pengawasan tim medis Real Madrid, yang akan melakukan pemeriksaan pencitraan tambahan terhadapnya dalam beberapa jam mendatang untuk menentukan tingkat keparahan cedera dan lamanya absen.