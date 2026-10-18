Meski siap tampil dan bersinar di level internasional, mengapa Mourinho terus menyingkirkan Brahim Diaz?

Sebuah laporan media Spanyol, Minggu ini, mempertanyakan rahasia di balik menjauhnya pemain Maroko Brahim Diaz dari skuat Real Madrid belakangan ini, meski dirinya dalam kondisi siap.

Brahim Diaz hanya tampil dalam 3 pertandingan LaLiga musim ini, dengan total menit bermain mencapai 99 menit, tanpa mencetak gol maupun assist, di samping penampilannya dalam laga melawan Inter Milan di Liga Champions selama 79 menit, di mana ia berhasil menciptakan satu gol.

Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, mengumumkan skuatnya untuk menghadapi Sevilla di LaLiga, yang tidak memuat nama Brahim Diaz, pemain yang terus duduk di bangku cadangan.



Sementara itu, surat kabar "AS" berkomentar soal susunan pemain tersebut: "Sejak penampilan menawannya melawan Inter, Diaz hanya bermain 22 menit dalam lima pertandingan. Ia masih merasakan nyeri otot, tetapi hal itu tidak menghalanginya untuk bermain, dan ia tersedia bagi Mourinho."

Surat kabar itu melanjutkan: "Ia bermain bersama Maroko pada jeda internasional terakhir dan mencetak satu gol. Malam ini, ia kembali berada di bangku cadangan."