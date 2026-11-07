Meski sempat dicoret, timnas Saudi memanggil pemain yang cedera ke pemusatan latihan Doha

Timnas Arab Saudi yang diarsiteki pelatih asal Yunani, Georgios Donis, memutuskan untuk memanggil salah satu pemain ke pemusatan latihannya di ibu kota Qatar, Doha, meski sebelumnya pemain tersebut sempat dicoret karena cedera.

Donis mengumumkan, pada Rabu lalu, daftar akhir Timnas Arab Saudi yang akan menjalani jeda internasional saat ini, yang mencakup 30 pemain, tanpa menyertakan para pemain yang tengah mengalami cedera.

Namun, Timnas Arab Saudi mengumumkan, pada Sabtu hari ini, melalui akun resminya di situs "X", pemanggilan Hammam Al-Hammami, winger Al-Shabab, untuk bergabung dengan pemusatan latihan yang akan digelar di Doha, meski cederanya masih berlanjut.

Arab Saudi menggelar pemusatan latihannya di Doha, selama periode 9 hingga 17 November ini, di mana mereka akan menjalani dua laga uji coba, melawan Korea Selatan dan Uzbekistan, masing-masing pada 13 dan 17.

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Timnas Arab Saudi menyebutkan dalam pernyataannya bahwa Hammam Al-Hammami telah menyelesaikan program rehabilitasinya yang berlangsung selama 3 pekan, di pusat Aspetar di ibu kota Qatar, Doha.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa, melalui koordinasi dengan klub Al-Shabab, telah disepakati Al-Hammami bergabung dengan pemusatan latihan Timnas Arab Saudi di Qatar, untuk menyelesaikan tahap akhir program rehabilitasinya di bawah pengawasan tim medis.

Hammam Al-Hammami sebelumnya mengalami cedera saat tampil bersama Timnas Arab Saudi di turnamen Piala Teluk Arab "Khaleeji 27", yang dimenangi Arab Saudi usai mengalahkan tim Uni Emirat Arab dengan skor dua gol tanpa balas di final.

Perlu diingat bahwa Al-Hammami menampilkan performa istimewa sepanjang turnamen Teluk tersebut, serta mencetak satu gol di laga final melawan Uni Emirat Arab, dan juga meraih penghargaan pemain terbaik.