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Bursa transfer tidak hanya diukur dari nilai transaksinya, tetapi juga dari seberapa besar hasil yang diberikan oleh transfer-transfer tersebut.

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Menurut harian Sport, perbandingan antara Karim Adeyemi dan Yan Diomande memperlihatkan gambaran yang sangat menarik, khususnya bagi Barcelona dan Real Madrid.

Klub Catalan itu merekrut pemain asal Jerman tersebut dengan biaya tetap 22 juta euro, ditambah 7 juta dalam bentuk variabel.

Sementara itu, Real Madrid mengeluarkan 125 juta euro untuk mendatangkan winger asal Pantai Gading tersebut, dengan kemungkinan tambahan 15 juta euro dalam bentuk bonus.

Ada selisih investasi lebih dari 100 juta euro di antara kedua transfer tersebut, tetapi sejauh ini hal itu belum tecermin di lapangan seperti yang diharapkan.

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Berdasarkan data situs DataMB, winger Barcelona dengan mudah mengungguli pemain Real Madrid di sebagian besar aspek menyerang.

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Karim Adeyemi dan Yan Diomande memiliki catatan gol yang identik, setelah masing-masing mencetak 4 gol, tetapi penyerang Barcelona itu membutuhkan waktu jauh lebih sedikit untuk mencapainya.

Pemain asal Jerman itu telah tampil dalam 15 pertandingan dengan total 546 menit, sedangkan pemain Real Madrid tampil dalam 16 pertandingan dan 892 menit. Artinya, Adeyemi mencetak jumlah gol yang sama meski bermain 346 menit lebih sedikit.

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Dalam hal assist, Diomande lebih unggul setelah mencatatkan 4 assist, berbanding 3 milik Adeyemi. Meski demikian, produktivitas pemain Barcelona itu sangat menarik perhatian, mengingat menit bermainnya yang lebih sedikit.

Karim Adeyemi mencatatkan angka luar biasa sebesar 99,8 dalam indikator expected goals tanpa penalti ditambah expected assists, berbanding 25,9 milik Diomande.

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Ia juga unggul jauh dalam umpan kunci, dengan angka 91,3 berbanding 21,9, serta dalam assist, dengan angka 84,1 berbanding 69,4.

Adapun pemain Real Madrid menonjol dalam hal dribel dan kemampuan melewati lawan. Angkanya dalam dribel sukses mencapai 97,5, mengungguli angka Karim Adeyemi yang sebesar 90,3.

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Yan Diomande juga mencatatkan angka yang lebih baik dalam membawa bola ke depan lewat dribel, serta dalam umpan silang yang sukses.