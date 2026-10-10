Real Madrid meraih kemenangan penting atas tamunya Villarreal dengan skor tanpa balas, pada Sabtu malam, dalam pekan kedelapan Liga Spanyol, di Stadion Santiago Bernabeu.

Laga tersebut menyaksikan pengusiran Vinicius Junior, bintang Los Blancos, pada menit ke-72 setelah ia masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-52.

Akun "Archivo VAR", di platform "X", yang mengkhususkan diri pada kasus-kasus wasit kontroversial, mengatakan bahwa pengusiran Vinicius dengan kartu merah langsung selama laga melawan Villarreal adalah layak.

Akun itu melanjutkan, "Intervensi yang menentukan dari teknologi video. Saliba bersentuhan dengan Vinicius, dan pemain Brasil itu menarik rambut pemain Villarreal, selama serangan yang mendahului tercetaknya gol."

Archivo VAR menegaskan, "Ini adalah kartu merah langsung. Kasus ini diklasifikasikan dalam kategori perilaku tidak sportif sesuai dengan peraturan."

Selain itu, "Archivo VAR" memberikan penilaian mengejutkan kepada wasit Diaz de Mera Escuderos, yang memimpin laga tersebut, di mana ia memperoleh nilai 1,5 dari 10.

Situs tersebut menjelaskan, "Wasit tampak sangat ragu-ragu selama menit-menit awal, dan menerapkan standar perwasitan yang sangat buruk, karena ia baru mengeluarkan kartu kuning setelah pertandingan berjalan cukup lama."

Situs itu mencatat, "Wasit lapangan sendiri yang menyulut suasana laga tanpa alasan apa pun, setelah ia terlalu longgar terhadap seluruh protes Jose Mourinho, pelatih Los Blancos, dan membutuhkan beberapa menit sebelum memberinya peringatan. Ia tampak seperti wasit kelas tiga yang memimpin pertandingan kelas satu."

Di samping itu, ia terpaksa menggunakan teknologi asisten wasit video untuk meninjau gol Vinicius, akibat perilaku tidak sportif yang terjadi sebelum gol itu tercetak. Waktu tambahan tidak berbeda dari sebelumnya, karena diwarnai oleh kekacauan total dan ketiadaan kepribadian wasit.