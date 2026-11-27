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Real Madrid mengumumkan perpanjangan kontrak pemain asal Maroko, Brahim Diaz, hingga 2031. Kedua pihak akan terikat empat musim lagi, sebuah langkah yang menunjukkan keinginan klub Spanyol itu mempertahankan sang playmaker meski menit bermainnya terbatas dalam beberapa waktu terakhir.

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Klub menyampaikan dalam pernyataan resmi pada Jumat (hari ini): "Real Madrid dan Brahim Diaz sepakat memperpanjang kontrak, sehingga sang pemain akan tetap terikat dengan klub hingga 30 Juni 2031."

Kesepakatan ini memperpanjang kontrak sebelumnya, yang semula berakhir pada musim panas 2027, hingga 2031, disertai kenaikan gaji pemain sesuai dengan kontrak baru, seperti dilaporkan harian Spanyol, "AS".

Negosiasi sebenarnya telah memasuki tahap lanjut sejak Juni lalu, setelah harian tersebut mengungkap bahwa kedua pihak hampir mencapai kesepakatan, sebelum detail akhir dirampungkan dan perpanjangan kontrak diresmikan.

Negosiasi berjalan tanpa hambatan berarti, mengingat manajemen Real Madrid dan sang pemain sama-sama ingin melanjutkan kerja sama dalam jangka panjang. Klub memandang Brahim Diaz sebagai salah satu pemain yang dapat diandalkan di masa depan, sementara sang pemain masih memegang teguh mimpinya untuk sukses bersama tim berjuluk Los Blancos itu.

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Diaz menjadi pemain Real Madrid keempat yang memperpanjang kontrak bersama klub dalam sepuluh hari terakhir, setelah Arda Guler, Aurelien Tchouameni, dan Thibaut Courtois.

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Brahim tiba di Real Madrid pada usia 19 tahun, setelah didatangkan dari Manchester City pada Januari 2019 dengan biaya 15 juta euro, ditambah lima juta euro lagi dalam bentuk bonus yang terkait dengan performa, meski kontraknya bersama klub Inggris itu akan berakhir pada Juni tahun yang sama.

Manchester City sebenarnya ingin mempertahankan pemain muda tersebut, yang mulai mendapat tempat dalam rencana pelatihnya saat itu, Pep Guardiola, bersamaan dengan melesatnya rekan setim sekaligus sahabatnya, Phil Foden. Namun, masuknya Real Madrid ke dalam negosiasi mengubah arah transfer tersebut.

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Klub Spanyol itu tidak menunggu kontrak Brahim bersama City berakhir untuk merekrutnya secara gratis, melainkan memutuskan bergerak lebih awal dan menuntaskan transfer pada Januari 2019. Menurut laporan tersebut, itu menjadi rekrutan terakhir Real Madrid di bursa transfer musim dingin hingga saat ini.

Sejak pindah ke Inggris di usia belia dari kota kelahirannya, Malaga, Brahim bermimpi kembali ke Spanyol dan menorehkan kisah sukses bersama Real Madrid. Mimpi itu tidak berubah, meski dalam beberapa bulan terakhir ia menerima tawaran dari klub-klub dengan kekuatan finansial besar dan proyek olahraga yang menarik, yang tetap gagal meyakinkannya untuk meninggalkan Los Blancos.

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Pengalaman di Milan Membentuk Bintang yang Lebih Matang

Sebelum kembali ke Real Madrid, Brahim menjalani masa peminjaman yang sukses bersama AC Milan selama tiga musim, setelah masa pinjamannya diperpanjang usai musim pertama.

Meski klub Italia itu berulang kali ingin mempermanenkan sang pemain, Real Madrid bersikukuh dan menolak mencantumkan klausul yang memungkinkan Milan membelinya. Madrid hanya menyetujui peminjaman tanpa opsi pembelian apa pun.

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Selama berseragam Rossoneri, Brahim mengenakan nomor punggung 10 dan menjadi salah satu pemain berpengaruh di tim. Ia turut membantu meraih gelar Serie A pada 2022, serta menjadi bagian dari perjalanan tim hingga semifinal Liga Champions pada 2023.

Sang pemain tampil dalam 124 pertandingan bersama Milan, pengalaman yang membantunya berkembang dan menambah jam terbang, sebelum kembali ke Real Madrid pada 2023 setelah menandatangani kontrak baru dengan klub tersebut. Kontrak itulah yang kini diperpanjang hingga 2031.

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Saat itu, Brahim harus meyakinkan pelatih asal Italia, Carlo Ancelotti, bahwa ia mampu memainkan peran penting di tim. Meski baru belakangan masuk dalam rencana sang pelatih pada musim tersebut, ia berhasil memanfaatkan kesempatan yang didapatnya dan membuat Ancelotti mengakui bahwa ia layak mendapat porsi lebih besar di starting line-up.

Seiring peningkatan performanya, posisinya di Real Madrid pun semakin kuat, dan ia juga menjadi salah satu wajah utama yang diandalkan Adidas melalui kontrak sponsor bernilai besar.

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Maroko Memberinya Peran Kepemimpinan

Di level internasional, Brahim Diaz memilih membela timnas Maroko, setelah, menurut laporan tersebut, tidak lagi menerima kontak dari timnas Spanyol untuk membujuknya mengenakan seragam mereka.

Timnas Maroko memberinya posisi penting dan peran kepemimpinan, sehingga ia menjadi salah satu figur utama dalam proyek sepak bola Maroko dan mengenakan nomor punggung 10.

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Brahim tampil menonjol di Piala Dunia edisi terakhir dengan mencatatkan empat assist, dan dalam hal ini hanya kalah dari Michael Olise. Ia juga menjadi pencetak gol terbanyak Piala Afrika dengan lima gol, di turnamen yang dampak hukumnya masih terus berlanjut.

Statistik Impresif Meski Minim Menit Bermain

Di Real Madrid, Brahim menghadapi tantangan untuk mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak, karena sejauh ini ia baru mengantongi 258 menit bermain, menurut data dalam laporan tersebut.

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Meski menit bermainnya terbatas, sang pemain terus memberikan kontribusi yang mencolok setiap kali mendapat kesempatan. Contoh terbarunya terlihat saat melawan Eindhoven, ketika ia masuk pada menit ke-80 dan hanya empat menit kemudian mencatatkan assist untuk gol Kylian Mbappe lewat umpan terukur ke ruang kosong yang menempatkan penyerang asal Prancis itu dalam peluang ideal untuk mencetak gol.

Statistiknya di Liga Champions menunjukkan besarnya pengaruh ofensifnya. Ia memuncaki daftar pemain Real Madrid dengan assist terbanyak di kompetisi tersebut musim ini dengan empat assist, sama dengan Arda Guler, meski Guler mendapat menit bermain jauh lebih banyak.

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Di dalam tim, hanya Guler dengan sembilan assist, serta Mbappe dan Jude Bellingham yang masing-masing mengoleksi lima assist, yang unggul atas Brahim dalam jumlah assist. Namun, pemain asal Maroko itu memiliki rasio assist terbaik di antara mereka, yakni satu assist setiap 64,5 menit.

Brahim berusaha menyikapi minimnya kesempatan dengan tenang, memanfaatkan setiap menit yang didapatnya untuk merebut kembali peran yang biasa ia jalankan di tim, tanpa mengendurkan kerja kerasnya atau kehilangan hasrat untuk membuktikan kemampuannya.

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Sang pemain terus memegang filosofinya, yakni "membuat hal yang sulit menjadi mudah", ungkapan yang selalu ia ucapkan saat merayakan golnya, setelah berhasil menjadi salah satu bintang utama timnas Maroko sekaligus pemain berpengaruh di Real Madrid.