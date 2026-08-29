Meski merasa "tidak dihargai", bagaimana dan mengapa Khedira kembali ke Real Madrid?

Sami Khedira kembali ke Real Madrid sebagai bagian dari staf pendukung Jose Mourinho, yang memilihnya untuk menjadi penghubung antara dirinya dan para pemain, memanfaatkan pengetahuannya tentang klub dan standar-standarnya.

Menurut surat kabar "The Athletic", Mourinho meminta manajemen Real Madrid untuk mendatangkan sosok yang memiliki karisma dan kehadiran yang kuat di ruang ganti, terutama setelah menurunnya keharmonisan di dalam tim pada musim lalu, yang mencapai puncaknya dengan pertengkaran antara Aurelien Tchouameni dan Federico Valverde, sebelum El Clasico melawan Barcelona pada Mei.

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Khedira, yang kini berusia 39 tahun, bermain dalam 161 pertandingan bersama Real Madrid selama lima tahun, dan meraih tujuh gelar, di antaranya La Liga, Liga Champions Eropa 2013-2014, dan Copa del Rey dua kali.

Ia juga menjadi pemain inti selama tiga musim Mourinho, dan pelatih asal Portugal itu terkesan dengan kepribadiannya yang kuat serta keinginannya untuk meraih kemenangan. Ia juga dikenal karena ketenangannya dan kemampuannya mengatur tim, serta perhatiannya sejak dini terhadap analisis pertandingan dan laporan lawan.

Ini merupakan pengalaman kepelatihan pertama bagi Khedira, meski ia telah memiliki lisensi kepelatihan. Ia sempat mengatakan pada 2024 bahwa dirinya lebih condong ke pekerjaan administratif dan pengembangan strategi jangka panjang, tetapi sumber-sumber yang dekat dengannya menyebutkan bahwa perpaduan antara Mourinho dan Real Madrid membuatnya "tidak bisa mengatakan tidak", dan ia tidak perlu memikirkan hal itu.

Perannya di Real Madrid

Khedira turut berkontribusi dalam mengatur latihan dan mengembangkan sesi-sesi latihan, bersama Joao Tralhao dan Pedro Machado. Ia juga fokus pada dinamika kelompok dan meningkatkan standar di dalam tim.

Mantan pemain internasional Jerman itu juga sangat dihormati oleh para pemain. Salah satu pemain Real Madrid mengatakan kepada "The Athletic" bahwa Mourinho lebih banyak memimpin sesi latihan, tetapi Khedira "menyiapkan banyak hal, dan memberikan pendapatnya", sementara sumber lain menggambarkannya sebagai "penasihat" bagi tim, seraya menegaskan bahwa "ketika ia perlu menunjukkan kepribadian, ia melakukannya".

Khedira terkadang ikut serta dalam latihan berkat kondisi fisiknya yang baik, bahkan beberapa pemain bercanda kepadanya bahwa ia masih mampu bermain.

Khedira sangat memahami besarnya tekanan di Real Madrid. Ia mengatakan pada 2017 bahwa manajemen menghargainya dan memperlakukannya dengan adil, tetapi para pendukung tidak memberinya penghargaan yang sama, karena menganggap 10 pertandingan bagus adalah sesuatu yang wajar, sementara satu pertandingan buruk sudah cukup untuk menimbulkan keraguan tentang kemampuannya bermain untuk klub kerajaan itu.

"Tambahan Besar"

Mourinho menggambarkan Khedira, dalam konferensi persnya pada 21 Agustus lalu, sebagai "tambahan besar" bagi stafnya, dan mengatakan bahwa ia menjadi penghubung yang baik dengan para pemain, karena ia mengenal klub dan mentalitasnya, serta memiliki "hubungan yang dibutuhkan seorang asisten dengan para pemain".

Khedira mulai bekerja di Madrid pada awal Juli, setelah keberadaannya di Amerika Utara selama Piala Dunia 2026, dalam tugas resmi bersama FIFA. Mourinho mengatakan bahwa Khedira memberitahunya, selama turnamen tersebut, bahwa ia siap memulai di Madrid keesokan harinya jika dibutuhkan.

Pelatih asal Portugal itu sebelumnya telah memperkenalkan peran ini ke Real Madrid pada 2010, ketika ia menggunakan jasa mantan bek Aitor Karanka, dan tradisi itu berlanjut bersama Carlo Ancelotti, yang menggunakan jasa Zinedine Zidane lalu Fernando Hierro.

Setelah kepergiannya dari Real Madrid, Khedira bermain selama 5,5 musim bersama Juventus, dan mengakhiri kariernya bersama Hertha Berlin pada akhir musim 2020-2021, lalu bekerja sebagai analis dan komentator di Jerman. Selama periode itu, ia tetap menjaga komunikasinya dengan Mourinho, dan terus menunjukkan kecintaannya kepada Real Madrid dan mantan pelatihnya.

Dan kini, setelah Piala Dunia 2026, Khedira dan Mourinho kembali bekerja sama lagi.

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