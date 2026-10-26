Meski Menangi El Clasico, 24 Jam yang Menegangkan di Real Madrid

Real Madrid menjalani malam istimewa di Camp Nou, kemarin, setelah menyudahi laga El Clasico melawan Barcelona dengan kemenangan 2-1. Namun, kegembiraan tim kerajaan itu tidak lepas dari kekhawatiran akibat cedera yang dialami salah satu bintang utamanya selama pertandingan.

Seluruh perhatian kini tertuju pada kondisi fisik pemain Uruguay, Federico Valverde, yang meninggalkan lapangan karena menderita nyeri otot, menunggu hasil pemeriksaan medis yang dijadwalkan dilakukan besok, Selasa, di pusat pelatihan Valdebebas.





Menurut surat kabar Spanyol "Marca", kapten Real Madrid itu merasakan nyeri otot pada babak pertama pertandingan, tetapi ia bersikeras melanjutkan permainan, meski Denzel Dumfries sudah mulai melakukan pemanasan sebagai persiapan atas kemungkinan menggantikannya.

Valverde tetap berada di lapangan hingga sekitar pertengahan babak kedua, sebelum kondisi fisiknya memaksanya keluar, setelah ia memaksakan diri selama lebih dari 40 menit.

Detail ini, menurut surat kabar tersebut, mengandung indikasi yang bertolak belakang mengenai sifat cedera itu; sebab kemampuan pemain untuk terus bermain bisa berarti bahwa cedera tersebut tidak serius pada awalnya, tetapi kelanjutan permainan meski menahan nyeri justru menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan memburuknya kondisi.

Valverde diperkirakan akan menjalani pemeriksaan medis besok di Valdebebas, untuk menentukan tingkat keparahan cedera dan mengetahui apakah ia akan membutuhkan masa absen dari lapangan.

Situasi ini semakin sensitif mengingat peran besar yang dimainkan sang pemain dalam formasi Real Madrid, setelah ia kembali tampil cemerlang di posisi bek kanan, dan menjadi salah satu elemen berpengaruh dalam peningkatan yang ditunjukkan tim dalam beberapa pertandingan terakhirnya.

Jose Mourinho, pelatih kepala Real Madrid, memuji ketegaran Valverde untuk melanjutkan permainan meski cedera, dan menegaskan bahwa ia mengerahkan segala kemampuannya selama berada di lapangan.

Pelatih asal Portugal itu berkata seusai pertandingan: "Ada satu nama lain yang tidak ingin saya lewatkan untuk dibicarakan, yaitu Valverde, yang bermain lebih dari 40 menit dalam keadaan cedera. Ia mengalami cedera, tetapi ingin terus melanjutkan dan mencapai batas maksimal dirinya, serta memberikan segalanya selama berada di lapangan."

Di antara euforia kemenangan di El Clasico dan kekhawatiran mengenai kondisi kaptennya, Real Madrid menanti hasil pemeriksaan medis, dengan harapan agar malam kemenangan atas rival tradisionalnya itu tidak berubah menjadi kehilangan salah satu elemen terpentingnya dalam periode mendatang.