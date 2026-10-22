Pelatih kepala Al-Nassr asal Australia, Ange Postecoglou, memutuskan untuk mempertahankan susunan pemain dari laga kontra Neom, meski kemenangan di pertandingan itu diraih dengan susah payah, saat timnya menghadapi Al-Faisaly di Liga Roshn Saudi.

Al-Nassr akan bertandang ke markas Al-Faisaly, besok Jumat, di Stadion Kota Olahraga Al-Majma'ah, dalam pekan kesebelas kompetisi Liga Roshn.

Surat kabar "Al-Riyadiyah" Saudi menyatakan bahwa Postecoglou akan mengandalkan susunan pemain yang sama dengan yang tampil di laga sebelumnya melawan Neom, meski tim meraih kemenangan yang sangat sulit pada pertandingan tersebut.

Al-Nassr menang atas tamunya Neom dengan skor 1-0, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya, kemarin lusa Selasa, di Stadion Al-Awwal Park di ibu kota Saudi, Riyadh, pada pekan kesepuluh Liga Roshn Saudi.

Pertandingan berikutnya AFS Saudi Pro League 09.30 ALN

Surat kabar itu menjelaskan bahwa pelatih asal Australia tersebut menolak melakukan perubahan apa pun, terutama di tengah berlanjutnya cedera yang dialami oleh dua pemain Prancis, yakni bek Mohamed Simakan dan sayap Kingsley Coman.

Al-Nassr menjalani laga melawan Al-Faisaly dengan tujuan meraih kemenangan baru untuk melanjutkan pengejaran terhadap Al-Qadsiah dan Al-Hilal di puncak klasemen, terlebih keduanya akan saling berhadapan pada penutup hari yang sama.

Al-Nassr menempati peringkat ketiga di klasemen Liga Saudi dengan 22 poin, tertinggal 3 poin dari Al-Qadsiah sang pemuncak klasemen yang telah memainkan satu laga lebih banyak, dan tertinggal dua poin dari Al-Hilal yang menempati peringkat kedua.

Susunan pemain Al-Nassr akan menjadi sebagai berikut:

Penjaga gawang: Bento Matheus

Lini belakang: Nawaf Boushal, Inigo Martinez, Abdulelah Al-Amri, Ayman Yahya

Lini tengah: Abdullah Al-Khaibari, Angelo Gabriel, Samu Costa

Lini depan: Sadio Mane, Cristiano Ronaldo, Joao Felix