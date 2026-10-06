Pemain veteran asal Kroasia, Ivan Perisic, mengakhiri rangkaian bersejarah milik timnas Spanyol setelah mencetak gol keunggulan bagi negaranya menghadapi "La Roja", menjadikannya pemain pertama dalam dua tahun yang membuat Spanyol tertinggal dalam skor.

Timnas Spanyol di bawah arahan Luis de la Fuente dalam beberapa tahun terakhir terbiasa memecahkan rekor-rekor, tetapi salah satu rangkaian istimewanya terhenti saat menghadapi Kroasia di kota Split, yang berakhir pada Selasa malam dengan kemenangan sulit sang matador 2-1 dalam pekan keempat babak penyisihan grup UEFA Nations League.

Perisic patahkan ketangguhan Spanyol

Perisic berhasil membuka keunggulan pada menit ke-17 setelah menyambar bola muntah dari Unai Simon menyusul upaya dari Matanovic, memberikan keunggulan bagi timnas Kroasia menghadapi Spanyol yang mendapati dirinya berada di bawah tekanan besar sejak awal laga.

Menurut pakar statistik Spanyol Alexis Martinez, yang dikenal dengan nama "Mr.Chip" melalui akunnya di platform "X", gol Perisic mengakhiri rangkaian yang berlangsung selama 32 pertandingan beruntun, di mana tidak ada satu pun lawan yang mampu unggul atas Spanyol dengan skor 1-0.

Terakhir kali timnas Spanyol tertinggal satu gol dari lawan adalah pada semifinal Piala Eropa 2024, ketika pemain Prancis Kolo Muani mencetak gol keunggulan bagi Prancis pada menit kedelapan di kota Munich.

Namun, Spanyol langsung membalas dalam pertandingan itu setelah Lamine Yamal menyamakan kedudukan pada menit ke-21, sebelum Dani Olmo mencetak gol keunggulan pada menit ke-25, hingga mengakhiri laga dengan kemenangan 2-1 dan lolos ke final, sebelum akhirnya menjadi juara.