Real Madrid menjalani malam istimewa di Camp Nou, kemarin, setelah menuntaskan laga El Clasico melawan Barcelona dengan kemenangan 2-1. Namun kegembiraan Los Blancos tak lepas dari kekhawatiran, akibat cedera yang dialami salah satu bintang andalannya selama pertandingan.

Seluruh perhatian kini tertuju pada kondisi fisik pemain asal Uruguay, Federico Valverde, yang meninggalkan lapangan karena mengalami nyeri otot, sembari menanti hasil pemeriksaan medis yang dijadwalkan dilakukan besok, Selasa, di pusat latihan Valdebebas.





Menurut surat kabar "Marca"asal Spanyol, kapten Real Madrid itu merasakan nyeri otot pada babak pertama pertandingan, tetapi ia bersikeras melanjutkan permainan, meski Denzel Dumfries sudah mulai melakukan pemanasan sebagai persiapan untuk kemungkinan menggantikannya.

Valverde tetap berada di lapangan hingga kira-kira pertengahan babak kedua, sebelum kondisi fisiknya memaksanya keluar, setelah memaksakan diri selama lebih dari 40 menit.

Detail ini, menurut surat kabar tersebut, mengandung indikasi yang kontradiktif mengenai sifat cedera itu; sebab kemampuan pemain untuk melanjutkan permainan bisa berarti cedera tersebut tidak serius pada awalnya, tetapi di sisi lain, memaksakan diri bermain meski merasa nyeri justru menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan cedera itu memburuk.

Valverde dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis besok di Valdebebas, untuk menentukan tingkat keparahan cedera dan mengetahui apakah ia akan membutuhkan periode absen dari lapangan.

Situasi ini menjadi semakin pelik mengingat peran besar yang dimainkan sang pemain dalam skuad Real Madrid, setelah ia kembali bersinar di posisi bek kanan, dan menjadi salah satu elemen berpengaruh dalam perbaikan yang ditunjukkan tim pada beberapa pertandingan terakhirnya.

Jose Mourinho, pelatih kepala Real Madrid, memuji kegigihan Valverde yang terus melanjutkan permainan meski mengalami cedera, seraya menegaskan bahwa pemain itu telah mengerahkan segala kemampuannya selama berada di lapangan.

Pelatih asal Portugal itu berkata usai laga: "Ada satu nama lain yang tidak ingin saya lewatkan untuk dibicarakan, yaitu Valverde, yang bermain lebih dari 40 menit dalam kondisi cedera. Ia memang mengalami cedera, tetapi ia ingin terus bermain dan mencapai batas maksimalnya, serta memberikan segala yang ia miliki sepanjang berada di lapangan."

Di antara euforia kemenangan di El Clasico dan kekhawatiran terhadap kondisi sang kapten, Real Madrid menanti hasil pemeriksaan medis, dengan harapan malam kemenangan atas rival tradisionalnya itu tidak berubah menjadi kehilangan salah satu elemen terpentingnya pada periode mendatang.