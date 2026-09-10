Fahd Al-Harifi, legenda klub Al-Nassr Arab Saudi, melancarkan serangan pedas terhadap para pemain "Al-Alami" meskipun tim tersebut meraih kemenangan atas Abha, seraya menegaskan bahwa penampilan yang ditunjukkan Al-Nassr memunculkan banyak tanda tanya, terutama dari segi semangat dan ketangguhan di lapangan.

Al-Nassr meraih kemenangan berharga atas Abha dengan skor 2-1, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Rabu malam, sebagai bagian dari persaingan pekan keenam Liga Roshn Pro. Dengan hasil ini, tim melanjutkan perjalanannya di kompetisi, tetapi penampilan mereka tak lepas dari kritik yang luas.

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Al-Harifi berkata, dalam pernyataannya melalui program "Doreena Ghair": "Al-Nassr kehilangan ketangguhan dan semangat tinggi yang ada pada masa pelatih sebelumnya, Jorge Jesus, tetapi kemarin bersama Angi ada kekacauan, kecerobohan, dan sikap sembrono dari sebagian pemain menghadapi tim yang memiliki perbedaan besar dengan mereka."

Legenda Al-Nassr itu menambahkan sambil mengkritik pilihan tim pelatih: "Bahkan susunan pemainnya pun tidak sesuai, bermain dengan (4-4-2) menghadapi tim yang bertahan rapat, dan Angelo misalnya memiliki keterampilan serta kebugaran, seharusnya diberi ruang yang cukup untuk maju melawan lawan," seraya menunjukkan bahwa cara bermain tidak membantu tim sebagaimana yang dibutuhkan menghadapi rapatnya pertahanan Abha.

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Al-Harifi melanjutkan serangannya terhadap para pemain Al-Nassr, dengan berkata: "Tidak ada semangat pada para pemain atau gairah, dan ini adalah pertandingan pertama Abha menciptakan peluang, dan ini menunjukkan kecerobohan pada tim Al-Nassr," seraya menganggap bahwa membiarkan lawan menciptakan sejumlah peluang ini merupakan indikator yang mengkhawatirkan bagi tim yang memiliki perbedaan besar dalam hal kemampuan.

Al-Harifi juga menolak memperlakukan Al-Nassr sebagai juara musim lalu, seraya menegaskan bahwa hal itu tidak boleh menjadi pembenaran atas level saat ini, di mana ia berkata: "Jangan ada yang mengatakan bahwa tim ini juara liga musim lalu," sebelum ia melayangkan kritik kepada kiper asal Brasil, Bento Matheus, karena gol yang kebobolan olehnya.

Al-Harifi menutup kritiknya dengan menegaskan bahwa Al-Nassr, meskipun keluar dengan tiga poin atas Abha, tetap dituntut untuk segera menata ulang kartunya, karena berlanjutnya kondisi kekacauan, kecerobohan, dan absennya gairah, menurut pandangannya, dapat merugikan tim menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat pada pekan-pekan mendatang.