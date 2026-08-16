Tampaknya pemain Brasil, Malcom de Oliveira, kini berada di ambang meninggalkan barisan Al Hilal Arab Saudi, dalam salah satu kejutan terbesar bursa transfer musim panas kali ini, setelah sang pemain semakin dekat untuk mengakhiri perjalanannya bersama "Sang Pemimpin" dan pindah ke Al Diriyah dalam beberapa jam mendatang, dalam langkah yang tidak diperkirakan terjadi pada waktu ini.

Perkembangan ini semakin menambah kontroversi, terutama karena bertolak belakang dengan sikap Malcom sebelumnya seusai pertandingan melawan Al Faisaly, ketika ia terpancing emosi terhadap salah satu jurnalis akibat pertanyaan mengenai kabar kepergiannya, dan menjawab dengan berkata: "Apakah kamu gila? Saya memiliki kontrak jangka panjang dengan klub, dan hentikanlah menyebarkan rumor, tolong," dalam penegasan yang jelas kala itu tentang keinginannya untuk bertahan bersama Al Hilal.

Menurut yang dilansir surat kabar Arab Saudi "Asharq Al-Awsat", Malcom saat ini tengah bersiap menjalani pemeriksaan medis sebagai langkah awal menuntaskan kepindahannya ke klub Al Diriyah, setelah seluruh pihak mencapai kesepakatan akhir terkait transaksi ini, dengan sang pemain akan menandatangani kontrak berdurasi 3 musim ke depan.

Sebelum kepergiannya yang dinanti, Malcom berhasil meninggalkan jejak terakhirnya dengan seragam Al Hilal, setelah mencetak gol ke gawang Al Faisaly dalam pertandingan kedua tim pada pekan pertama Liga Roshn Arab Saudi untuk kompetisi profesional, sehingga menjadi penampilan pencetak golnya yang terakhir sebelum memulai babak baru dalam karier.

Selama periode yang dilewatinya bersama Al Hilal, sang winger Brasil berhasil menghadirkan angka-angka istimewa, setelah tampil dalam 139 pertandingan di berbagai kompetisi lokal dan benua, di mana ia mencetak 47 gol dan memberikan 41 assist.

Meskipun kepergian Malcom bisa menjadi kerugian teknis bagi Al Hilal, terutama setelah ia menjadi salah satu elemen berpengaruh di lini serang dan berkontribusi meraih sejumlah gelar, kepindahannya ke Al Diriyah justru sebaliknya bisa berubah menjadi salah satu transaksi terpenting bagi klub yang baru saja promosi ke Liga Roshn tersebut, sembari menunggu pengumuman resmi rampungnya transaksi ini dalam waktu dekat.