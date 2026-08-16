Komite Wasit Konfederasi Sepakbola Afrika (CAF) memilih wasit internasional asal Mesir, Shahenda El-Maghraby, untuk memimpin pertandingan final Piala Afrika Wanita yang mempertemukan timnas Kamerun dan Malawi, sebuah pencapaian menonjol bagi dunia perwasitan Mesir.

Pusat Media Federasi Sepakbola Mesir mengumumkan hari Minggu ini bahwa Shahenda El-Maghraby akan mengemban tugas sebagai wasit utama, dibantu dalam memimpin laga oleh Quincy Claudia Victoria dari Mauritius sebagai asisten wasit pertama, dan wasit asal Tunisia Houda Afin sebagai asisten wasit kedua, sementara Amadoum Venicia menjalankan tugas sebagai wasit keempat, serta wasit asal Benin Nafissatou Yakini sebagai wasit cadangan.

Tim teknologi video mencakup wasit asal Tunisia Dorsaf Ganouati sebagai wasit teknologi asisten video (VAR), dengan bantuan Zakaria Bechtaoui dari Maroko dan Letitia Antonella Viana, sedangkan wasit asal Senegal Fatou Gaye mengemban tugas sebagai pengawas wasit.

Shahenda El-Maghraby menorehkan lembaran baru dalam sejarah perwasitan, setelah menjadi wasit wanita Mesir dan Arab pertama yang memimpin final Piala Afrika Wanita sejak turnamen ini digelar, sekaligus mencatatkan pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya di level perwasitan wanita Mesir dan Arab.