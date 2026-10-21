Meski kalah empat gol dari PSG, Flick tantang semua orang dengan pernyataan berapi-api

Meski menelan kekalahan menyakitkan dari Paris Saint-Germain dengan skor 4-2 di Liga Champions Eropa, Hans Flick, pelatih kepala Barcelona, menolak terseret dalam suasana pesimisme. Ia tetap berpegang pada sikap optimistis dan keyakinan akan kemampuan timnya untuk memperbaiki keadaan, dalam pesan tantangan yang jelas kepada para pengkritiknya yang mungkin melihat kekalahan ini sebagai indikasi sulitnya bersaing memperebutkan gelar musim ini.

Pelatih asal Jerman itu menyampaikan pesan yang mencuri perhatian terkait persaingan perebutan trofi, dengan menegaskan bahwa kalah dalam laga besar di awal musim tidak berarti berakhirnya ambisi. Ia berkata: "Gelar tidak ditentukan pada bulan Oktober, Liga Champions Eropa akan ditentukan pada bulan Juni."

Flick tidak mengabaikan kesalahan-kesalahan yang dilakukan para pemainnya menghadapi tim Prancis itu, tetapi pada saat yang sama ia menekankan perlunya melihat sisi-sisi positif yang muncul selama pertandingan, alih-alih menyederhanakan penampilan hanya pada hasil akhir.

Pelatih Barcelona itu berkata dalam konferensi pers seusai laga: "Kita harus menganalisis pertandingan, tetapi saya melihat hal-hal yang sangat baik, dan hal-hal lain yang harus kita kembangkan. Saya tidak ingin bersikap negatif, karena saya optimistis. Ini pengalaman yang baik, dan kita harus menganalisis apa yang bisa kita perbaiki."

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Flick mengakui bahwa Barcelona kehilangan sebagian keseimbangannya pada menit-menit akhir, setelah skor menjadi 3-2, yang memberi Paris Saint-Germain peluang untuk memanfaatkan ruang dan memperlebar jarak menjadi dua gol.

Kesalahan defensif di bawah sorotan

Pelatih asal Jerman itu menyadari bahwa kebobolan empat gol mengharuskan evaluasi terhadap penampilan defensif, khususnya terkait penempatan posisi dan jarak antarpemain, detail-detail yang bisa berbiaya mahal bagi tim ketika berhadapan dengan para pesaing besar.

Flick menjelaskan bahwa Barcelona perlu bermain lebih tenang dan meningkatkan keterpaduan antarlininya, dengan berkata: "Kita harus bermain dengan tenang, menempatkan posisi dengan lebih baik, dan menjaga keterpaduan antarpemain. Kita tidak boleh membiarkan jarak yang terlalu besar di antara kita, dan harus lebih jelas mengenai apa yang ingin kita lakukan."

Di sisi lain, sang pelatih memuji penampilan Joan Garcia, yang menggagalkan sejumlah percobaan berbahaya, meski gawangnya kebobolan empat gol. Ia juga menyatakan bahwa timnya menciptakan peluang-peluang yang seharusnya bisa dimanfaatkan dengan lebih baik.

Barcelona bersiap menghadapi Real Madrid, Minggu mendatang dalam El Clasico La Liga, yang berarti tim dituntut untuk segera menghapus efek kekalahan dari Paris.