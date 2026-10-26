Meski Kalah di El Clasico, Raphinha Ikuti Jejak Cristiano Ronaldo

Meski Barcelona kalah dari Real Madrid di El Clasico, pemain asal Brasil Raphinha berhasil meraih keuntungan individu yang luar biasa, setelah ia terus menorehkan sejarah dengan catatan golnya di Liga Spanyol, sehingga mengingatkan kembali pencapaian yang diraih sang legenda Cristiano Ronaldo bersama kostum klub ibu kota lebih dari satu dekade lalu.

Bintang asal Brasil itu mencetak satu-satunya gol Barcelona dalam kekalahan dengan skor 1-2 dari Real Madrid, Minggu kemarin, di Stadion Camp Nou, dalam pertandingan pekan kesepuluh Liga Spanyol, setelah ia menyamakan kedudukan pada menit ke-61, sebelum Kylian Mbappe memastikan kemenangan dengan gol penentu pada menit ke-87.

Menurut situs "Tribuna", Raphinha menjadi pemain pertama yang mencetak 13 gol dalam sepuluh pekan pertama sebuah musim di Liga Spanyol sejak Cristiano Ronaldo, yang meraih catatan gol luar biasa bersama Real Madrid selama musim 2014-2015.

Ronaldo mencetak 17 gol dalam sepuluh pertandingan pertamanya di liga selama musim tersebut, sehingga menetapkan standar ketajaman yang sulit diulangi selama lebih dari satu dekade, sebelum Raphinha mendekati pencapaian ini berkat awal musim yang kuat pada musim ini.















