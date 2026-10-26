Meski Kalah, Barcelona Raih Keuntungan Bersejarah dari El Clasico

Barcelona kalah di El Clasico, tetapi mereka memenangi pertempuran ekonomi dengan cemerlang. Pada saat Kylian Mbappe mencetak dua gol kemenangan Real Madrid di kandang Camp Nou, toko "Spotify Camp Nou" meraih kemenangan lain yang tak kalah penting, memecahkan seluruh rekor dalam sejarah klub.

Barcelona hari ini mengungkap angka-angka fantastis yang belum pernah terjadi sebelumnya dari El Clasico terakhir, di mana pendapatan pertandingan mencapai 19.105.768 euro, memecahkan rekor sebelumnya yang tercatat pada 10 Mei lalu melawan lawan yang sama, yakni 16.465.731 euro.

Ironisnya, pendapatan lebih besar dengan kehadiran lebih sedikit

Ironi yang menarik datang, menurut "Mundo Deportivo", bahwa rekor ini tercapai meskipun jumlah penonton lebih sedikit dibandingkan pertandingan bulan Mei. Jumlah penonton pada hari Minggu mencapai 60.055 orang, dibandingkan dengan 62.213 penonton lima bulan sebelumnya.

Rahasia di balik keunggulan finansial ini terletak pada strategi penetapan harga baru yang cerdas. Rata-rata harga tiket reguler mencapai 984 euro (tanpa PPN), naik 10% dari musim lalu, berkat penerapan sistem penetapan harga dinamis yang memaksimalkan pendapatan dari kapasitas yang tersedia sesuai permintaan.

Adapun pukulan telaknya ada pada kursi VIP, yang diperluas hingga mencakup empat barisan penuh di tribune kedua, sehingga rata-rata harganya mencapai 2.727 euro, menghasilkan peningkatan besar sebesar 350% pada pendapatan hospitality saja.

Keberhasilan ini memiliki arti penting berlipat ganda, mengingat pertandingan digelar pada akhir Oktober, yang bukan musim puncak pariwisata, berbeda dengan El Clasico Mei 2026 ketika Barcelona secara resmi memastikan gelar Liga melawan Real Madrid dalam sebuah peristiwa bersejarah. Selain itu, waktu yang tersedia untuk menjual tiket VIP kali ini jauh lebih sedikit.

Menurut data klub, 86% dari kapasitas El Clasico terisi oleh pemegang tiket musiman yang berjumlah sekitar 42 ribu, ditambah 10 ribu tiket yang dibeli para anggota selama periode penjualan awal yang berlangsung 21 hari dengan harga dasar.

Tyler, the Creator raja baru El Clasico

Rekor tidak berhenti pada tiket. Kesuksesan berlipat tiga kali di toko-toko klub, di mana toko "Spotify Camp Nou" memecahkan rekor penjualannya selama dua hari berturut-turut, melampaui ambang 800 ribu euro untuk pertama kalinya dalam sejarahnya.

Bintang terbesar dalam aspek ini adalah rapper Amerika Tyler, the Creator, yang jersey khususnya dikenakan Barcelona bekerja sama dengan Spotify selama El Clasico. Koleksi merchandise miliknya menjadi yang paling menguntungkan sepanjang masa dalam sejarah kolaborasi antara Spotify dan seorang artis untuk pertandingan El Clasico, baik di toko-toko Barcelona maupun melalui perdagangan elektronik, mengungguli seluruh artis sebelumnya.

Keberhasilan ini menjanjikan sesuatu yang lebih besar ketika proyek Camp Nou baru rampung dengan kapasitas akhir 104.600 kursi, di antaranya 9.500 kursi untuk VIP, sementara jumlah saat ini tidak melebihi sekitar 5 ribu kursi saja.



