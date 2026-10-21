Klub Al Ahli Saudi akan terpaksa menjalani laga yang dinanti-nantikan melawan Al Khaleej di Liga Roshn tanpa dua bintang asingnya.

Al Ahli akan menjamu Al Khaleej, besok Kamis, di Stadion Kota Olahraga Pangeran Abdullah Al Faisal di Jeddah, pada pekan kesebelas Liga Roshn Saudi.

Surat kabar "Al Riyadiyah" Saudi menyebutkan bahwa Al Ahli akan menjalani pertandingan tanpa penjaga gawang asal Senegal Edouard Mendy dan winger asal Brasil Wenderson Galeno, karena keduanya mengalami cedera.

Mendy absen membela Al Ahli sejak akhir masa jeda internasional lalu, akibat cedera yang dialaminya saat latihan, yang membuatnya absen pada dua pertandingan melawan Al Fateh dan Al Feiha di Liga Roshn, serta melawan Al Wasl Uni Emirat Arab di Liga Champions Asia Elite.

Pertandingan berikutnya AHL Saudi Pro League 14.00 ALK

Di sisi lain, Galeno absen membela Al Ahli pada dua pertandingan terakhir melawan Al Wasl dan Al Feiha, akibat cedera yang dialaminya pada pertandingan melawan Al Fateh di Liga Roshn Saudi.

Hal ini terjadi pada saat penyerang asal Inggris Ivan Toney kembali mengikuti latihan Al Ahli, setelah pulih dari cedera yang membuatnya tak bisa tampil pada pertandingan lalu melawan Al Feiha.

Perlu diingat bahwa Al Ahli menempati peringkat kelima dalam klasemen Liga Saudi dengan 18 poin, tertinggal 7 poin dari Al Qadsiah yang berada di puncak, meskipun "Al Raqi" telah menjalani satu pertandingan lebih sedikit.