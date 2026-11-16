Meski Hasil Mengecewakan, Jerman Tak Mau Usik Klopp Sedikit Pun

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Awal perjalanan Jürgen Klopp bersama timnas Jerman belum ideal dari segi hasil. Tim berada di peringkat ketiga grup jelang laga penentuan melawan Belanda di UEFA Nations League hari ini, Senin. Namun, pelatih kawakan itu tidak menghadapi badai kritik di negaranya. Ia justru mendapat dukungan jelas dari media berkat kepribadian dan cara berkomunikasinya, ditambah kepercayaan pada proyek barunya untuk membangun kembali timnas Jerman.

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Meski tersingkir lebih awal dari UEFA Nations League masih menjadi kemungkinan nyata, suasana di Jerman tidak mencerminkan kekhawatiran sebesar yang diperkirakan akibat menurunnya hasil. Perhatian justru lebih banyak tertuju pada perubahan yang mulai diterapkan Klopp sejak mengambil alih tanggung jawab, serta upayanya membentuk skuad baru yang mampu mengembalikan kejayaan Die Mannschaft, seperti dilaporkan "Foot Mercato".

Pelatih asal Jerman itu sebelumnya memutuskan melakukan perubahan besar pada skuad timnas. Ia memanggil 44 pemain pada jeda internasional pertama, sebelum memangkas jumlahnya menjadi 24 pemain di pemusatan latihan saat ini. Langkah itu diambil untuk mengenal sebanyak mungkin pemain yang tersedia sekaligus memberi kesempatan kepada para talenta muda untuk membuktikan kemampuan mereka.

Awal tersebut belum menghasilkan hasil yang diharapkan. Timnas Jerman menelan kekalahan mengejutkan di kandang dari Yunani, sebelum hanya mampu bermain imbang pada laga kedua, sehingga tertinggal di klasemen grup (peringkat ketiga dengan 8 poin). Sementara itu, gaya bermain yang ingin diterapkan Klopp, yang dikenal dengan konsep sepak bola menyerang yang intens, masih membutuhkan waktu lebih lama hingga wujudnya terlihat jelas.

Namun, ada sejumlah sinyal positif yang mendukung proyek sang pelatih baru. Yang paling menonjol adalah performa gemilang Florian Wirtz bersama timnas, ditambah munculnya sejumlah wajah baru dengan penampilan apik, seperti winger Gruda dan Scherhant serta bek sayap Treu. Mereka diuntungkan oleh kebijakan Klopp yang memperluas pilihan pemain dan memberi kesempatan kepada para pemain muda.

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Selain itu, sang pelatih tidak bisa mengandalkan seluruh pemain intinya selama jeda internasional pertama, menyusul absennya pemain-pemain berpengaruh seperti Kai Havertz dan Nico Schlotterbeck. Hal ini memberi staf pelatih sejumlah alasan atas belum utuhnya gambaran teknis timnas hingga saat ini.

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Terkait hal ini, Julian Jasch, jurnalis situs "Fussball Transfers", berbicara tentang dukungan yang diterima Klopp di Jerman. "Terus terang, saat ini saya tidak melihat poin negatif atau apa pun yang bisa dikritik dari Klopp. Jelas masih terlalu dini untuk membicarakan pengaruhnya terhadap gaya bermain, tetapi komunikasinya jauh lebih baik dibandingkan Nagelsmann," ujarnya.

Jurnalis Jerman itu menambahkan bahwa pemanggilan 44 pemain pada laga-laga awal merupakan keputusan penting untuk membuka kesempatan bagi para talenta muda. Menurutnya, kebijakan ini mulai membuahkan hasil, terutama lewat Treu dan Scherhant yang menunjukkan sinyal positif selama tampil bersama timnas.

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Kekaguman media Jerman terhadap Klopp tidak hanya terbatas pada keputusan teknisnya. Kepribadian dan penampilannya di hadapan media juga menyita perhatian besar. Mantan pelatih Liverpool itu terbiasa menghadapi konferensi pers dengan gaya yang memadukan keterusterangan dan selera humor, sehingga membantunya meraih kepercayaan dari para jurnalis dan suporter, bahkan ketika hasil sedang tersendat.

Konferensi pers terakhir menjadi contoh nyata. Klopp menggunakan sindiran jenaka untuk meredakan tekanan menjelang laga penting melawan Belanda, sekaligus melontarkan komentar sinis tentang Gianni Infantino, presiden FIFA . Momen itu mencerminkan kepribadiannya yang khas dan kemampuannya mengubah suasana tegang menjadi penuh canda.

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Namun, di balik suasana ceria tersebut, Klopp tampaknya lebih fokus pada pekerjaan yang menantinya bersama timnas Jerman, jauh dari kesibukan memikirkan hasil sementara atau perbandingan yang terlalu dini. Ia menegaskan pentingnya apa yang telah dikerjakan staf pelatih selama periode lalu. "Pekerjaan yang telah kami lakukan sekarang lebih diutamakan di atas segalanya," katanya.

Pernyataan ini muncul menjelang ujian terpenting Klopp di awal perjalanannya, saat timnas Jerman menghadapi Belanda dalam laga yang sangat menentukan bagi peta persaingan grup. Hasil buruk lainnya bisa membuat Die Mannschaft gagal lolos ke perempat final UEFA Nations League.

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Di antara tekanan hasil dan kepercayaan media Jerman, Klopp berusaha mendapatkan waktu yang cukup untuk menerapkan gagasannya, dengan memanfaatkan reputasi besarnya di dunia kepelatihan dan kepribadiannya yang sangat dihargai di negaranya. Namun, laga melawan Belanda akan menjadi kesempatan penting untuk menunjukkan bahwa kekaguman terhadap kepribadiannya perlahan bisa berubah menjadi hasil positif di lapangan.