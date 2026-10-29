Frenkie de Jong, bintang Barcelona, telah pulih dari cedera lutut yang dialaminya selama Piala Dunia, dan kembali tampil di laga-laga, sehingga membuka perdebatan internal mengenai masa depannya.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa de Jong mendapat kepercayaan dari pelatihnya, Hansi Flick, tetapi di dalam klub, mereka menilai bahwa taruhannya seharusnya diberikan kepada para jebolan akademi.

Cedera dan cara penanganan kondisi de Jong menimbulkan ketidakpuasan di dalam Barcelona, yang berujung pada munculnya keretakan besar dalam hubungan dengan gelandang asal Belanda tersebut.

Setelah beberapa bulan berlalu, situasi mereda, tetapi kembalinya ia memicu kembali perdebatan di dalam klub mengenai status baru pemain Belanda itu, yang sangat dikagumi oleh Flick, namun pada saat yang sama juga menimbulkan sejumlah keraguan.

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Terdapat dilema besar terkait peran yang akan diemban de Jong di masa depan di dalam tim, namun keputusan akhir akan berada di tangan Flick, yang sama sekali tidak menyukai apa yang terjadi pada Agustus lalu, serta memiliki solusi-solusi lain di lapangan.

Cedera Frenkie de Jong datang mengejutkan, dan pada akhirnya menjadi salah satu faktor yang mendorong Barcelona untuk merampungkan transfer Rodri, ketika kesempatan untuk mendatangkannya muncul.

Barcelona melihat hal itu sebagai peluang untuk mendatangkan gelandang bertahan terbaik di dunia, dan sikap mereka jelas dalam hal ini, dengan memanfaatkan belum ditetapkannya waktu kembalinya pemain Belanda itu ke lapangan.

De Jong tiba dalam kondisi cedera setelah tampil bersama timnas Belanda, dan ia memilih untuk tidak menjalani operasi, serta memilih perawatan konservatif, yang berakhir dengan sukses, meski pemain tersebut tidak dapat menjalani laga pertamanya hingga akhir Oktober.

Ketegangan besar menyelimuti hubungan dengan Frenkie de Jong, dan berujung pada pencabutan ban kapten darinya untuk sementara, yang kemudian diberikan kepada Raphinha.

Pada tahap itu, hubungan antara kedua pihak mengalami guncangan besar, dan de Jong sendiri meminta untuk tampil di hadapan media milik klub guna menjelaskan sudut pandangnya, serta menegaskan bahwa hubungannya dengan Hansi Flick sangat baik.

Namun kenyataannya, cara pemain tersebut mempertaruhkan lututnya sama sekali tidak diterima di dalam Barcelona, dan klub telah menjelaskan hal itu kepadanya selama bulan Agustus yang sulit.

Flick menangani persoalan ini secara bertahap, dan pada Minggu lalu memutuskan untuk memberikan pemain Belanda itu beberapa menit bermain dalam laga penting melawan Real Madrid.

Pelatih asal Jerman itu selalu tegas bahwa ia akan melakukan apa yang ia anggap tepat dari sisi olahraga untuk membantu Barcelona. Ia juga menilai bahwa kekuatan yang dimiliki pemain Belanda itu di lini tengah dapat membantu tim Catalan untuk mengalahkan Madrid pada menit-menit akhir.

De Jong bermain di posisi yang lebih maju, tetapi pada akhirnya ia kembali banyak menurun ke arah lini tengah untuk menerima bola, karena ia merasa lebih nyaman di posisi alaminya yang biasa ia tempati. Selama pekan-pekan terakhir, Flick mencoba pemain Belanda itu bahkan di posisi bek tengah selama latihan, akibat semakin banyaknya absennya pemain di lini belakang.

Hal itu saat itu tampak sebagai indikasi yang jelas bahwa sang pelatih mungkin akan memanfaatkan pemain Belanda itu untuk menutupi celah di dalam tim, dengan memberinya peran yang sama sekali berbeda dari peran yang ia emban musim lalu, tetapi penampilannya di El Clasico memunculkan sejumlah keraguan.

Di dalam Barcelona, terdapat keyakinan yang jelas di tingkat internal bahwa duet yang seharusnya menjadi pilihan utama di lini tengah adalah Pedri dan Rodri, dan bahwa prioritas dalam proses rotasi seharusnya diberikan kepada para jebolan akademi, seperti Marc Bernal dan Gavi, terutama Bernal.

Bernal merupakan taruhan yang jelas bagi manajemen klub, yang ingin memberinya menit bermain, meski itu harus dengan mengorbankan pemain Belanda tersebut. Namun kata akhir tetap berada di tangan Flick, yang akan memutuskan dalam pekan-pekan mendatang apakah ia akan memberi de Jong kesempatan baru atau tidak.

Faktanya, apa yang akan terjadi selama dua bulan mendatang akan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan masa depan de Jong. Jika ia hanya mendapatkan sedikit menit bermain, maka skenario apa pun bisa saja terjadi, sedangkan jika Flick kembali memberinya peran utama dan posisi penting di dalam tim, maka situasinya akan dimulai dari titik nol, seolah tidak pernah terjadi apa-apa.

Di Barcelona, tidak banyak pihak di dalam klub yang memandang negatif kemungkinan kepergian pemain Belanda itu, bahkan skenario ini mungkin dapat diterima oleh sejumlah besar pejabat, baik dari sisi olahraga maupun ekonomi.

Namun hal itu berbeda ketika menyangkut kesiapan pemain itu sendiri untuk menerima gagasan tersebut dan mengambil keputusan untuk mendengarkan tawaran-tawaran yang diajukan kepadanya.

Agar hal itu terjadi, ia harus terlebih dahulu yakin bahwa peluangnya di Barcelona akan terbatas. Dan Flick akan menjadi faktor penentu dalam segala hal yang pada akhirnya akan terjadi.