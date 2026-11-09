Meski Diprovokasi Rudiger, Militao Permalukan Suporter Valencia dengan Hadiah Tak Terduga

Pertandingan antara Real Madrid dan Valencia, yang berakhir dengan kemenangan telak Los Blancos, menyuguhkan sejumlah momen ketegangan di dalam lapangan. Namun, hal itu tidak terbatas pada lapangan saja, karena rangkaian peristiwa meluas hingga ke luar lapangan, dan tidak hanya sebatas perselisihan yang terjadi di terowongan ruang ganti saat jeda babak.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Antonio Ruediger memancing kemarahan dua suporter Valencia yang berada di belakang bangku cadangan Real Madrid, setelah ia meninggalkan bangku cadangan untuk merayakan dengan penuh semangat gol rekannya, Arda Guler, yang memberi Los Blancos keunggulan 2-0 pada momen itu di Stadion Mestalla.

Kedua suporter itu bergegas melontarkan kecaman kepada Ruediger karena cara selebrasinya, sementara bek Jerman tersebut mencoba meniru selebrasi Cristiano Ronaldo, dalam sebuah momen yang terlihat cukup lucu.

Dalam momen lain selama pertandingan, Ruediger dan Eder Militao meninggalkan bangku cadangan untuk memprotes salah satu keputusan asisten wasit, dan ketika keduanya kembali ke tempat duduk mereka, kedua suporter yang sama menunjuk ke arah mereka dengan cara yang tidak pantas, meminta keduanya untuk duduk dengan cara yang tidak bersahabat.

Namun, kejutan datang seusai pertandingan, ketika suporter yang sama meminta kaus pemanasan milik Militao kepadanya, hingga bek Brasil itu pun merespons tanpa ragu, menuju ke area tempat keduanya berdiri, lalu melepas kausnya dan memberikannya kepada mereka.

Kedua suporter itu menyambut tindakan Militao dengan sangat gembira, dan membalasnya dengan meletakkan tangan di dada mereka sebagai isyarat rasa terima kasih kepada pemain Real Madrid tersebut.

Setelah video itu tersebar luas di media sosial, salah satu pengguna mengunggah foto kedua suporter tersebut, dan berkomentar dengan nada bertanya: "Bukankah kedua orang ini yang sama, yang melontarkan segala macam kecaman kepada Antonio saat ia merayakan golnya?".

Di sinilah Militao turun tangan untuk menanggapi komentar tersebut dengan berkata: "Ya, kita tidak seharusnya hidup dengan dendam".

Tindakan bek Brasil itu menjadi gestur bersahabat yang mengakhiri kunjungan lain yang diwarnai keseruan dan ketegangan bagi Real Madrid ke kota Valencia.