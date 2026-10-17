Carlos Espi tiba di Real Madrid melalui transfer kilat, setelah kepergian Gonzalo Garcia ke Fulham meninggalkan kekosongan di lini serang, yang gambaran susunan pemain intinya sudah terlihat sangat jelas.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Juni Calafat, kepala pemandu bakat, mengajukan tiga nama ke atas meja, sebelum pilihan jatuh kepada Carlos Espi, striker bertubuh tinggi yang menyelamatkan Levante berkat 11 golnya, 10 di antaranya ia cetak sejak Februari, ketika setiap pertandingan terasa seperti final bagi tim tersebut.

Dan setelah lebih dari dua bulan kompetisi berjalan, Espi belum sekali pun tampil sebagai pemain inti, karena ia hanya menjalani 38 menit dari total 900 menit yang dimainkan Real Madrid. Durasi penampilan terpanjangnya hanya 10 menit, saat menghadapi Espanyol pada pekan pertama Liga Spanyol. Meski begitu, striker muda ini dianggap sebagai salah satu pemain paling mencolok sepanjang musim di tim besutan pelatih Jose Mourinho.

Hal itu disebabkan Espi berhasil mencetak tiga gol dalam menit-menit sedikit yang ia dapatkan, dan dalam aspek ini hanya Kylian Mbappe yang melampauinya, dengan sembilan gol.

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Dengan hanya 29 sentuhan bola, Espi mencetak tiga gol dan berkontribusi memberikan dua kemenangan bagi timnya di Liga Spanyol atas Espanyol dan Elche. Ia juga mengubah jalannya pertandingan di Roma setelah mencetak gol ketiga Real Madrid, yang membuat skor menjadi 3-2.

Keberadaan Espi dalam skuat Real Madrid memberikan tim sebuah opsi serangan yang dibutuhkan, dan yang selalu menempati posisi penting sepanjang sejarah klub, yaitu striker murni yang spesialis menyelesaikan serangan dengan satu sentuhan.

Dari ketiga golnya, dua gol yang ia cetak ke gawang Elche dan di Roma lahir dari satu sentuhan, sementara ia membutuhkan tiga sentuhan di Stadion Cornella untuk mengontrol bola dan melepaskan tembakan yang tak terjangkau kiper Dmitrovic.

Mourinho merasa sangat puas dengan apa yang ditampilkan Espi sejak pertemuan pertama di antara keduanya, tetapi ia menyadari bahwa rencana serangannya bergantung pada Mbappe di posisi ujung tombak.

Pilihan ini tidak membutuhkan banyak penjelasan, mengingat kemampuan bintang Prancis itu dalam mencetak gol secara konsisten. Namun, hal yang mencolok adalah sedikitnya menit yang didapat Espi, karena dalam jumlah menit bermain hanya Endrick yang berada di bawahnya, dengan 35 menit.

Meski demikian, striker Brasil tersebut mendapatkan setengah jam penuh di Roma, atau tiga kali lipat dari menit yang dimainkan Espi pada pertandingan yang menjadi penampilan terlamanya di lapangan.

Lima menit di Bernabeu

Dengan rasio gol yang tak tersentuh siapa pun, yaitu satu gol setiap kurang dari 13 menit, Espi memaksa Mourinho untuk meninjau ulang cara membagi kartu serangannya dan mendistribusikan menit bermain di antara para pemainnya. Di satu sisi, ada ketajaman Mbappe yang rakus gol, karena salah satu bintang utama tim ini, berdasarkan statusnya, mendapatkan banyak menit bermain bahkan dalam pertandingan yang hasilnya sudah ditentukan.

Di sisi lain, muncul seorang striker yang mencetak gol setiap kali mendapatkan kesempatan bermain, meski hanya beberapa menit.

Mbappe adalah salah satu ikon Real Madrid, ia lebih dari sekadar pemain di skuat klub. Namun, Espi layak membuat para suporter di Stadion Santiago Bernabeu menuntut agar ia diberi kesempatan bermain lebih besar, setelah penampilannya di ibu kota Madrid hanya terbatas pada satu pertandingan, yang di dalamnya ia hanya bermain empat menit, yaitu melawan Real Sociedad.

Sebaliknya, para suporter Real Madrid kini berhak menuntut untuk melihat Espi di atas rumput stadion klub mereka, setelah ia membuktikan kemampuannya mencetak gol, dan menjadi hal wajar bila para suporter berharap menyaksikan gol-golnya di hadapan mereka pada pertandingan-pertandingan yang digelar di Stadion Santiago Bernabeu.

Laga melawan Sevilla, yang menjadi awal periode hukuman panjang Vinicius, dan sebelum pertandingan yang dinanti melawan Leipzig di Liga Champions, membuka pintu bagi Espi dan Endrick untuk menuntut peran lebih besar di dalam tim.

Keputusan tetap berada di tangan Mourinho, yang harus menentukan bagaimana cara memainkan keduanya, kapan waktunya, dan berapa menit yang akan ia berikan kepada masing-masing.







