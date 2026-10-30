Jurnalis Bital Al-Qaws mengungkap perkembangan menarik terkait masa depan penyerang Inggris Al Ahli, Ivan Toney, setelah ia mengisyaratkan bahwa pemain tersebut masuk dalam daftar minat klub Inggris, Newcastle United, sebagai langkah awal untuk berupaya merekrutnya pada bursa transfer musim dingin mendatang.

Al-Qaws mengatakan, melalui programnya "Fil Marma", bahwa Newcastle menempatkan Toney di antara target mereka pada mercato musim dingin, di tengah kepemimpinan pelatih asal Jerman Matthias Jaissle, mantan pelatih Al Ahli, yang sangat mengenal kemampuan penyerang Inggris itu setelah bekerja sama dengannya selama pengalaman mereka di Liga Saudi.

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Keberadaan Jaissle di pucuk tim pelatih Newcastle memberikan dimensi tambahan pada kabar ini, karena pelatih asal Jerman itu sebelumnya pernah bekerja dengan Toney di Al Ahli, sehingga ia mengetahui potensi penyerang Inggris tersebut dan kemampuannya untuk memberikan nilai tambah di lini serang.

Hal itu terjadi meski Jaissle membantah bahwa Newcastle telah masuk ke dalam negosiasi dengan Al Ahli terkait Toney, terlebih karena klub Inggris itu terikat dengan aturan Financial Fair Play yang menghalanginya untuk menuntaskan transfer tersebut.

Pembicaraan soal minat Newcastle tetap berada dalam kerangka apa yang diungkapkan Bital Al-Qaws, tanpa pengumuman resmi terkait pengajuan tawaran atau dimulainya negosiasi antara kedua klub, sementara Al Ahli menantikan perkembangan situasi, di tengah keterikatan Toney dengan kontrak bersama tim Saudi tersebut.