Pemain asal Prancis, Ibrahima Konate, tampil untuk kali pertama bersama Real Madrid pada Sabtu lalu, dalam kemenangan menegangkan atas Espanyol (2-1), pada pekan kedua perjalanan La Liga, namun tampaknya penampilannya menimbulkan keraguan di dalam benteng Santiago Bernabeu.

Konate bergabung dengan skuad Real Madrid musim panas ini, dalam transfer gratis, setelah kontraknya bersama Liverpool berakhir.





Surat kabar Spanyol "AS" menyebutkan bahwa Konate menunjukkan potensi yang menjanjikan dalam laga melawan Espanyol, tetapi ia belum konsisten, dan masih memiliki ruang untuk berkembang.

Surat kabar itu menambahkan bahwa bek asal Prancis tersebut tampak terlalu percaya diri ketika membangun serangan dari belakang, seraya menyebutkan bahwa pelatih Jose Mourinho lebih memilih menurunkannya sebagai starter ketimbang Antonio Rudiger yang telah menjalani lebih banyak sesi latihan.

"AS" menjelaskan bahwa Konate memulai laga dengan baik, sebagaimana rekan-rekannya di tim, dengan menunjukkan ketenangan menghadapi serangan Espanyol yang tidak banyak, namun levelnya menurun secara bertahap seiring berjalannya waktu, dan gol Espanyol datang dari sisi kanan, di mana bek asal Prancis itu berada di luar posisinya, sehingga memungkinkan Cala menghadapi gawang seorang diri tanpa penjagaan, ia juga tampak ragu saat maju ke depan.

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Tampaknya Dean Huijsen telah mengukuhkan posisinya sebagai bek utama Los Blancos, dan persaingan untuk posisi yang tersisa akan terbatas antara Konate dan Rudiger, dan meski Mourinho memainkannya sebagai starter setelah hanya berlatih selama dua pekan, ia akan menghadapi persaingan sengit untuk posisinya.

Menurut surat kabar Spanyol itu, penampilan Konate tidak sepenuhnya meyakinkan, dan ia terlalu percaya diri, yang berujung pada kehilangan bola, karena ia kekurangan akurasi umpan dari lini belakang yang dimiliki Huijsen; meski demikian, keduanya membentuk duet yang bisa dijadikan pijakan sepanjang musim, sedangkan penampilan individunya cukup baik, di mana ia memenangi duel dan menunjukkan jiwa kepemimpinan dalam upaya meraih kemenangan.

Dengan tinggi badan 1,94 meter, Konate mendominasi duel fisik dan memenangi empat duel udara (lebih banyak dari pemain Real Madrid lainnya), karena ia bagaikan karang pertahanan, dan menjadi pemain Real Madrid yang paling banyak menyentuh bola dalam laga tersebut, dengan 89 sentuhan, di mana ia memimpin tim dari belakang, menuntaskan 73 umpan dari total 75 (dengan tingkat keberhasilan 97%).

Selain itu, ia menjadi pemain Real Madrid kedua yang paling banyak merebut bola, dengan lima kali, dan kecemerlangannya tidak terbatas pada bola-bola udara saja, tetapi ia juga melakukan tiga tekel sukses, namun laga itu mengungkap sejumlah titik lemahnya, yang terpenting adalah pecahnya konsentrasi.

Real Madrid bersiap menjalani laga tunda dari pekan pertama La Liga, melawan Real Sociedad, besok Rabu, di Stadion Santiago Bernabeu.