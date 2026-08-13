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FC Barcelona v Real Oviedo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Meski Arab Saudi tersingkir, Riyadh Season resmi jadi sponsor Piala Super Spanyol

Super Cup
Real Madrid
Barcelona
Atletico Madrid
Real Sociedad
Spanyol
Arab Saudi
Turki

Pengumuman lokasi penyelenggaraan turnamen dengan partisipasi 4 klub

Riyadh Season akan menjadi sponsor resmi baru untuk turnamen Piala Super Spanyol 2027, meskipun kompetisi tersebut tidak diselenggarakan di Kerajaan Arab Saudi.

Turki Al-Sheikh, ketua Otoritas Umum Hiburan Kerajaan Arab Saudi, merilis pernyataan melalui akun resminya di situs "X", yang melaluinya ia mengumumkan sponsor Riyadh Season untuk turnamen Piala Super Spanyol.

Berdasarkan kesepakatan ini, perusahaan "Sela" akan mengemban tanggung jawab atas pengelolaan hak komersial dan pelaksanaan operasional turnamen, bekerja sama dengan Federasi Sepak Bola Spanyol dan Turki.

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Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa sponsor ini merupakan perpanjangan dari peran Riyadh Season dalam mendukung ajang-ajang olahraga besar, serta memperkuat kehadiran internasionalnya, melalui kemitraan yang menghubungkannya dengan institusi dan turnamen olahraga dunia terkemuka.

Turnamen Piala Super Spanyol 2027 akan digelar dengan partisipasi klub Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, dan Real Sociedad, di Stadion Olimpiade Ataturk di kota Istanbul, Turki.

Ini akan menjadi kali pertama turnamen Piala Super Spanyol digelar di luar Kerajaan Arab Saudi sejak tahun 2021, di mana Riyadh menjadi tuan rumah edisi 2022, 2023, dan 2024, sedangkan dua edisi terakhir digelar di Jeddah.

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