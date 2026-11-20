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Manchester United memutuskan tidak menempuh jalur hukum terhadap operator drone yang menyebarkan rekaman sesi latihan perdana pelatih Mauricio Pochettino, meski klub meyakini insiden tersebut melanggar sejumlah undang-undang.

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Seperti dilaporkan surat kabar Inggris The Sun, sumber internal Manchester United memperingatkan bahwa klub akan mengambil langkah hukum untuk melindungi diri dan stafnya apabila insiden serupa terulang di masa mendatang.

Sumber klub menegaskan tidak ada pelanggaran keamanan di pusat latihan Carrington pada Rabu, setelah sebuah drone berhasil merekam gambar beresolusi sangat tinggi dari jarak jauh.

Orang-orang dekat klub mengakui bahwa operator drone tersebut kemudian menghapus rekaman itu dan menyampaikan permintaan maaf atas kejadian tersebut.

Operator drone itu kembali menegaskan bahwa dirinya tidak melanggar hukum apa pun karena terbang di wilayah udara yang tidak dibatasi, tetapi ia mengakui kemungkinan telah bertindak secara "tidak etis".

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Sumber Manchester United mengakui bahwa insiden tersebut mungkin melanggar atau mungkin tidak melanggar aturan tentang drone, tetapi mereka meyakini bahwa kejadian itu melanggar sejumlah undang-undang lainnya.

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Meski demikian, klub tidak berencana menempuh jalur hukum terkait perekaman yang dilakukan tanpa izin terlebih dahulu tersebut.

Manchester United memperingatkan bahwa siapa pun yang menyebabkan insiden serupa di kemudian hari bisa menghadapi tindakan hukum tegas, dengan kemungkinan konsekuensi finansial yang besar.

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Pemilik akun bernama "CC Overview", yang hanya dikenal dengan nama Colin, membela aksi perekaman tersebut. Ia menegaskan bahwa wilayah udara di atas pusat latihan Carrington tidak dibatasi dan drone tersebut beroperasi secara legal sesuai regulasi Otoritas Penerbangan Sipil.

Ia juga menjelaskan bahwa Liverpool, yang akan menghadapi Manchester United dalam laga perdana Pochettino di Anfield pada Minggu, tidak terlibat dalam perekaman tersebut, begitu pula klub lain.

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Rekaman itu memperlihatkan Pochettino sedang memantau latihan para pemain barunya, disertai komentar suara dari operator drone yang menggambarkan apa yang terjadi di lapangan.

Di lapangan berukuran penuh lainnya, para pemain terlihat menempati posisi masing-masing di antara manekin latihan yang tampaknya mewakili pemain tim lawan, sementara dua pelatih memberikan instruksi kepada mereka.

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Setelah itu, Pochettino mengumpulkan kelompok pemain tersebut, yang menurut sebagian pengguna media sosial kemungkinan merupakan susunan pemain inti untuk laga hari Minggu, di lingkaran tengah lapangan untuk menjelaskan sejumlah detail dan mengevaluasi jalannya latihan.

Sebanyak 10 pemain non-kiper ambil bagian dalam latihan di bawah arahan Pochettino, meski kelompok ini tampaknya tidak diproyeksikan menjadi starter saat menghadapi tim asuhan Andoni Iraola pada Minggu.

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Manchester United harus mengajukan permohonan kepada Kementerian Transportasi jika ingin memberlakukan pembatasan wilayah udara di sekitar pusat latihan Carrington, demi mencegah terulangnya penerbangan drone yang tidak diinginkan.

Otoritas Penerbangan Sipil dan Layanan Lalu Lintas Udara Nasional menerapkan pembatasan ketat terhadap penerbangan drone dari berbagai ukuran, di samping menetapkan kode etik yang mengatur cara pengoperasiannya.

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Aturan tersebut mencakup pembagian foto dan video yang bisa saja "tidak adil" bagi pihak mana pun.

Sementara itu, pelatih Liverpool, Andoni Iraola, pada Jumat mengomentari insiden perekaman latihan Manchester United menggunakan drone. "Hal itu seharusnya tidak legal. Ada alasan mengapa kami berlatih secara tertutup. Ini bukan hal yang baik bagi klub mana pun," ujarnya.