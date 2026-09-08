Kristiano Ronaldo, kapten Al Nassr Arab Saudi, mempertahankan keunggulan atas rival abadinya Lionel Messi, bintang Inter Miami, dalam hal jumlah masuk daftar nomine Ballon d'Or sepanjang sejarah.

Majalah France Football telah mengumumkan daftar final nomine penghargaan Ballon d'Or untuk tahun 2026, yang mencakup 30 pemain dari bintang-bintang sepak bola dunia terkemuka, dan menyaksikan hadirnya kembali pemain Argentina Lionel Messi setelah penampilan menawannya bersama tim nasional negaranya di Piala Dunia.

Daftar tersebut menyaksikan kehadiran kuat para pemain timnas Spanyol, juara Piala Dunia, di samping bintang-bintang Paris Saint-Germain setelah tim itu meraih gelar Liga Champions Eropa pada musim 2025-2026.

Daftar tersebut juga mencakup sejumlah pemain di luar lima liga besar Eropa, di mana hadir Sadio Mane pemain Al Nassr Arab Saudi, dan Julian Quinones bintang Al Qadsiah, sementara Messi, pemain Inter Miami, menjadi satu-satunya wakil dari liga Amerika.

Messi mendekati rekor Ronaldo

Menurut surat kabar Spanyol "AS", pencalonan Messi untuk penghargaan Ballon d'Or pada 2026 merupakan kali ke-17 dalam kariernya di mana ia muncul dalam daftar nomine, sehingga menempati posisi kedua dalam daftar pemain yang paling banyak dicalonkan untuk penghargaan tersebut sepanjang sejarah.

Pemain Portugal Cristiano Ronaldo unggul atas rival tradisionalnya dengan selisih satu pencalonan, setelah muncul dalam daftar nomine Ballon d'Or sebanyak 18 kali, meski absen tahun ini.

Pencalonan pertama Ronaldo terjadi pada 2005, sementara penampilan terakhirnya dalam daftar nomine adalah pada 2022.

Pemain Italia Paolo Maldini menempati posisi ketiga dalam daftar dengan 13 pencalonan, disusul duet asal Belanda Johan Cruyff dan pemain Jerman Franz Beckenbauer dengan 12 pencalonan masing-masing, di samping pemain Prancis Karim Benzema.

Di bawah mereka dalam daftar terdapat Zlatan Ibrahimovic, Gianluigi Buffon, Zinedine Zidane, Michel Platini, dan Eusebio, di mana masing-masing dari mereka memperoleh 11 pencalonan.

Messi unggul dalam jumlah penghargaan

Meski Ronaldo unggul dalam jumlah pencalonan, keunggulan berpihak kepada Messi ketika menyangkut jumlah kemenangan penghargaan tersebut.

Bintang Argentina itu memegang rekor dalam jumlah kali meraih Ballon d'Or, setelah menggapainya sebanyak 8 kali, berbanding 5 penghargaan untuk Ronaldo.

Messi dan Ronaldo tetap menjadi dua pemain satu-satunya yang berhasil memenangi Ballon d'Or lebih dari sekali sepanjang abad ini.

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