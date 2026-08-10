Mesir dan Maroko Jadi Sorotan: Pengumuman Negara Tuan Rumah Turnamen Afrika Mendatang

Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) mengumumkan negara-negara tuan rumah sejumlah turnamen kontinental sepanjang 2026 dan 2027, sebuah langkah yang bertujuan memberikan gambaran yang lebih jelas kepada federasi anggota, klub, dan tim nasional mengenai agenda kompetisi Afrika pada periode mendatang.

Dalam pernyataan resmi pada Senin hari ini, CAF mengungkap bahwa Maroko, Mesir, Ghana, Senegal, dan Afrika Selatan akan menjadi tuan rumah sejumlah turnamen kontinental, seiring upaya berkelanjutan untuk mengembangkan agenda kompetisi dan memberikan lebih banyak stabilitas serta kejelasan.

Maroko menjadi tuan rumah dua turnamen

Maroko mendapat kehormatan menjadi tuan rumah Piala Afrika U-17 2027, yang dijadwalkan berlangsung pada April dan Mei tahun depan.

Kerajaan Maroko juga akan menjadi tuan rumah Piala Afrika Futsal 2026, yang berlangsung pada periode 12 hingga 21 Oktober mendatang.

Dengan demikian, Maroko melanjutkan kehadirannya yang kuat dalam peta tuan rumah turnamen kontinental, setelah menjadi salah satu negara tuan rumah paling menonjol untuk kompetisi CAF dalam beberapa tahun terakhir.

Mesir menggelar Piala Afrika U-23

Di sisi lain, CAF mengumumkan pemilihan Mesir sebagai tuan rumah Piala Afrika U-23 2027, yang akan memiliki arti khusus karena menjadi turnamen kualifikasi menuju Olimpiade Los Angeles 2028.

Penunjukan Mesir sebagai tuan rumah turnamen ini merupakan bagian dari kepercayaan berkelanjutan yang diberikan Konfederasi Sepak Bola Afrika dalam menyelenggarakan kompetisi besar, di samping kepemilikan infrastruktur dan pengalaman luas dalam menjadi tuan rumah turnamen kontinental dan internasional.

Ghana, Senegal, dan Afrika Selatan

Ghana akan menjadi tuan rumah Piala Afrika U-20 2027, yang dijadwalkan berlangsung pada Februari dan Maret tahun depan.

Adapun Senegal akan menggelar Piala Afrika Sepak Bola Pantai 2026, yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang.

Pada level kompetisi klub, Afrika Selatan menjadi tuan rumah Piala Super Afrika di Kota Tshwane pada 8 November mendatang, antara Mamelodi Sundowns, juara Liga Champions Afrika, dan USM Alger, pemegang gelar Piala Konfederasi Afrika.

Agenda yang lebih jelas

CAF menyatakan bahwa stabilitas yang meningkat dalam agenda kompetisinya bertujuan untuk membantu federasi anggota merencanakan secara lebih efektif, di samping memberikan jalur kompetitif yang lebih jelas bagi para pemain, serta menyediakan gambaran yang lebih baik bagi perusahaan penyiaran, sponsor, dan suporter mengenai turnamen kontinental.

Konfederasi Sepak Bola Afrika juga mengumumkan kemajuan dalam kajian peluncuran Liga Bangsa-Bangsa Afrika, setelah sistem kompetisi yang diusulkan dibahas di dalam Komite Eksekutif, sebagai bagian dari strategi yang menargetkan penyediaan kompetisi internasional yang lebih penting dan menarik dari sisi komersial.

Pada level kompetisi klub musim 2026-2027, undian babak kualifikasi Liga Champions Afrika dan Piala Konfederasi telah rampung, dengan babak pertama akan dimulai pada periode 4 hingga 6 September mendatang, dan pertandingan leg kedua digelar antara 11 dan 13 pada bulan yang sama.

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