Mesir dan Arab Saudi berada di grup yang sama di Piala Dunia Bola Tangan

Hari ini, Rabu, telah dilakukan pengundian grup untuk Kejuaraan Piala Dunia Bola Tangan, yang akan diselenggarakan oleh Jerman pada awal tahun depan.
Turnamen ini akan digelar pada 13 hingga 31 Januari 2027, di enam stadion di: Köln, München, Kiel, Hannover, Magdeburg, dan Stuttgart.
Hasil undian menempatkan tim nasional Mesir di Grup B, bersama dengan Arab Saudi, Cape Verde, dan Italia.
Pertandingan Kejuaraan Dunia Bola Tangan 2027 dijadwalkan dimulai pada 13 Januari, sedangkan pertandingan final akan digelar di Stadion Lankes Arena pada 31 Januari.
Pertandingan perempat final akan digelar pada 26 dan 27 Januari, sedangkan pertandingan semifinal pada 29 Januari.
Hasil undiannya adalah sebagai berikut:
Grup A: Jerman, Serbia, Tunisia, Uruguay
Grup 2: Mesir, Italia, Cape Verde, Arab Saudi
Grup Ketiga: Kroasia, Spanyol, Chili, Turki
Grup keempat: Argentina, Prancis, Brasil, Kuwait
Grup Kelima: Swedia, Norwegia, Yunani, Qatar
Grup keenam: Portugal, Kepulauan Faroe, Polandia, Aljazair
Grup Ketujuh: Denmark, Slovenia, Amerika Serikat, Angola
Grup Kedelapan: Islandia, Makedonia Utara, Bahrain, Jepang.