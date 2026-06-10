Mesir dan Arab Saudi berada di grup yang sama di Piala Dunia Bola Tangan

Hari ini, Rabu, telah dilakukan pengundian grup untuk Kejuaraan Piala Dunia Bola Tangan, yang akan diselenggarakan oleh Jerman pada awal tahun depan.

Turnamen ini akan digelar pada 13 hingga 31 Januari 2027, di enam stadion di: Köln, München, Kiel, Hannover, Magdeburg, dan Stuttgart.

Hasil undian menempatkan tim nasional Mesir di Grup B, bersama dengan Arab Saudi, Cape Verde, dan Italia.

Pertandingan Kejuaraan Dunia Bola Tangan 2027 dijadwalkan dimulai pada 13 Januari, sedangkan pertandingan final akan digelar di Stadion Lankes Arena pada 31 Januari.

Pertandingan perempat final akan digelar pada 26 dan 27 Januari, sedangkan pertandingan semifinal pada 29 Januari.

Hasil undiannya adalah sebagai berikut:

Grup A: Jerman, Serbia, Tunisia, Uruguay

Grup 2: Mesir, Italia, Cape Verde, Arab Saudi

Grup Ketiga: Kroasia, Spanyol, Chili, Turki

Grup keempat: Argentina, Prancis, Brasil, Kuwait

Grup Kelima: Swedia, Norwegia, Yunani, Qatar

Grup keenam: Portugal, Kepulauan Faroe, Polandia, Aljazair

Grup Ketujuh: Denmark, Slovenia, Amerika Serikat, Angola

Grup Kedelapan: Islandia, Makedonia Utara, Bahrain, Jepang.