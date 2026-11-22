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Carlos Espi mengaku "merinding" merasakan atmosfer Santiago Bernabeu setelah golnya pada menit ke-85 memastikan kemenangan comeback Real Madrid 2-1 atas Celta Vigo. Penyerang muda itu menekankan pentingnya persatuan skuad saat Real Madrid memperpanjang rentetan kemenangan menjadi sembilan laga menjelang pertandingan Liga Champions pada Selasa.

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Espi tuntaskan comeback Real Madrid di Bernabeu

Carlos Espi mencetak gol pada menit ke-85 untuk memastikan kemenangan comeback Real Madrid 2-1 atas Celta Vigo dan memperpanjang rentetan kemenangan mereka menjadi sembilan pertandingan. Setelah Pablo Duran membawa Celta unggul pada menit keenam dan penalti Kylian Mbappe pada babak pertama melambung di atas mistar, Jude Bellingham menyamakan kedudukan pada menit ke-66 sebelum Espi menyambar bola muntah dari umpan silang Vinicius Junior.

Gol penentu itu merupakan gol keempat penyerang asal Valencia tersebut musim ini dan menjaga rekor kandang sempurna Real Madrid sepanjang musim ini. Seusai laga, Espi mengaku dukungan dari tribune meninggalkan kesan mendalam baginya.

Penentu kemenangan mengaku merinding berkat dukungan suporter

Espi menjelaskan bahwa setiap pemain pengganti masuk ke lapangan dengan tekad membalikkan keadaan. Ia juga menyoroti semangat kebersamaan dalam skuad berisi 23 hingga 24 pemain serta dukungan lantang suporter tuan rumah.

"Saya merinding," kata Espi. "Sulit digambarkan betapa besar dukungan yang saya rasakan dari semua orang. Saya akan memberikan segalanya untuk para madridista dan klub ini. Saya berusaha melakukan apa yang diminta pelatih, dan setiap menit kesempatan yang saya dapat akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Kalau saya bisa membantu tim, itu lebih baik lagi. Seperti yang saya katakan beberapa hari lalu, tujuan kami adalah tetap bersatu. Kami memiliki 23-24 pemain, dan kami semua harus bergerak ke arah yang sama. Kami yang masuk sebagai pemain pengganti melakukannya dengan fokus penuh untuk meraih kemenangan, dan itulah yang kami capai."

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Kekuatan kandang dorong kemenangan kesembilan beruntun

Meski Real Madrid menjalani babak pertama yang membuat frustrasi, Espi menegaskan bahwa kehilangan poin di Santiago Bernabeu bukanlah pilihan setelah suporter membangkitkan semangat tim pada babak kedua.

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"Sejujurnya, para suporter luar biasa; mereka mendukung kami sejak menit pertama," tambahnya. "Hari ini, mereka mendorong kami untuk terus maju. Kami tidak boleh kehilangan poin di sini. Sejujurnya, dukungan itu benar-benar menambah energi kami. Ini pertandingan sulit yang berhasil kami menangkan, dan sekarang kami harus terus melangkah karena perjuangan belum berhenti. Ada pertandingan lain di Liga Champions."

Fokus penuh beralih ke laga Liga Champions pada Selasa

Dengan waktu hanya 48 jam untuk memulihkan diri setelah laga domestik yang menguras tenaga, Espi menekankan bahwa Real Madrid harus segera membawa momentum mereka ke pertandingan Eropa.

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"Sekarang, yang terpenting adalah hari Selasa karena perjuangan belum berhenti," pungkasnya. "Kami punya dua hari untuk mempersiapkan pertandingan, dan dengan penuh semangat, kami akan menghadapinya."