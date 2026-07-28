Ketika masih kecil, Nacho Fernandez tak pernah menyangka bahwa kunjungan rutin ke rumah sakit akan membalikkan hidupnya, dan bahwa dokter yang ditemuinya akan memvonis mimpinya berakhir sebelum sempat dimulai.

Seorang bocah kecil yang mengenakan jersey Real Madrid dengan penuh kebanggaan, diberitahu dengan dingin: "Kamu harus melupakan sepak bola selamanya, karena kamu mengidap diabetes."

Momen berat yang dialami mantan bek Real Madrid ini 24 tahun silam akhirnya ia ungkapkan detailnya dalam sebuah wawancara yang menyentuh dengan surat kabar Spanyol "AS", di mana ia mengisahkan bagaimana trauma masa kecil itu berubah menjadi bahan bakar bagi sebuah perjalanan karier legendaris.

Nacho, yang kini berusia 36 tahun, menderita diabetes tipe satu sejak berusia 12 tahun. Meski ia telah hidup berdampingan dengan penyakit tersebut hingga menjadi bagian normal dari kesehariannya, momen diagnosis pertama itu masih terukir dalam ingatannya sebagai saat tersulit dalam hidupnya.

Nacho mengatakan dalam pernyataan yang mengejutkan: "Aku sangat bangga bermain untuk Real Madrid saat masih kecil, dan pada hari Jumat aku pergi ke rumah sakit, dan di sana aku diberitahu bahwa aku harus pensiun dari sepak bola karena mengidap diabetes. Aku menghabiskan seluruh akhir pekan dalam keadaan hancur."

Ia menambahkan: "Kalian bisa membayangkan akhir pekan yang aku habiskan di rumah sakit. Aku tidak peduli dengan diabetes, aku tidak peduli dengan apa pun. Aku hanya memikirkan bahwa karier sepak bolaku telah berakhir. Itu benar-benar sangat berat. Aku masih mengingatnya sebagai sesuatu yang sangat berat yang kualami di usia muda."

Namun keajaiban terjadi pada hari Senin, ketika dokter spesialis endokrin masuk menemuinya dengan senyuman yang mengubah segalanya, dan berkata kepadanya: "Tidak, tidak mungkin, siapa yang memberitahumu soal ini?"

Mantan kapten Real Madrid itu menutup pembicaraannya dengan pesan yang menginspirasi: "Pada akhirnya, hidup menempatkanku pada posisiku. Dan mungkin penyakit ini membuatku lebih bertanggung jawab, dan membuatku lebih baik dalam merawat diri sendiri. Di atas semua itu, yang membahagiakan hatiku sekarang adalah semua orang yang menulis kepadaku, semua orang tua, semua anak-anak yang menjadikanku panutan, dan yang menderita penyakit ini serta melihat bahwa setiap orang mungkin bisa mewujudkan mimpinya."