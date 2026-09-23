Setelah tujuh giornata, Real Madrid tertinggal enam poin dari Barcelona di klasemen La Liga, dan perbedaan antara level penampilan tim asuhan Hansi Flick yang memuncaki klasemen dengan tim Jose Mourinho begitu jauh.

Sementara Barcelona menuai pujian luas dari seluruh dunia atas penampilan sepak bolanya dan kemenangan-kemenangan telaknya, Real Madrid justru hanya menerima kritik. Meski melakukan investasi besar lagi, klub itu gagal meyakinkan siapa pun, dan para pendukungnya adalah kritikus paling keras.

Terlepas dari kisah kesalahan-kesalahan wasit di markas Santiago Bernabeu usai derbi Madrid untuk mengalihkan perhatian, yang benar-benar menyakitkan bagi Real Madrid adalah Rodri, seperti yang diberitakan surat kabar "Mundo Deportivo".

Setelah dua tahun ketiadaan otak permainan di lini tengah Real Madrid, menyusul pensiunnya Toni Kroos pada musim panas 2024 dan kepergian Luka Modric ke Milan pada 2025 setelah musim terakhir yang tak meninggalkan jejak berarti, ada kesepakatan yang nyaris bulat di antara para pendukung Real Madrid mengenai perlunya merekrut gelandang eks Manchester City itu musim panas lalu.

Meski ada keberatan awal, presiden Real Madrid Florentino Perez pada akhirnya menyetujui upaya untuk merekrutnya, dan Mourinho mencoba meyakinkannya dengan proyeknya, tetapi ketika Barcelona ikut masuk, Rodri memilih klub Catalan itu.

Sebagaimana dijelaskan sendiri oleh pemain itu dalam wawancara terakhirnya dengan surat kabar "Mundo Deportivo", ia menghubungi pelatih Real Madrid untuk berterima kasih atas perhatian dan perlakuannya, serta untuk memberitahunya bahwa pilihannya adalah Barcelona.

Namun, alih-alih mencari pengganti setelah gagalnya transfer Rodri, Real Madrid menaruh kepercayaan penuh kepada Bernardo Silva sebagai solusi, meski pemain Portugal itu tidak menjalankan peran yang sama seperti Rodri, dan hal yang sama berlaku bagi Arda Guler, karena keduanya lebih dekat ke tipe gelandang serang.

Selain gagalnya kepindahannya ke Real Madrid, Rodri bersinar dengan kostum Barcelona dalam waktu singkat. Gelandang kelahiran Madrid itu, yang merasa seperti di rumah sendiri setelah bertemu separuh pemain timnas Spanyol, telah menjadi semacam kompas bagi tim bersama Pedri.

Di akhir musim lalu, Flick meminta pemain-pemain berpengalaman untuk setiap posisi, dan Rodri adalah pilihan yang ideal. Hanya dalam enam pertandingan, putra Madrid itu telah menjadi sang komandan yang mendikte gaya bermain tim Catalan. Ia mampu membantu kedua bek tengah membangun serangan dari belakang, menyediakan opsi bagi para gelandang di bawah tekanan, dan bahkan turun bertahan serta mencegah peluang mencetak gol yang jelas, seperti yang ia lakukan pada akhir pekan lalu di Stadion Sanchez Pizjuan melawan Sevilla.

Surat kabar Catalan itu mengakhiri laporannya dengan mengatakan: "Di Madrid, mereka menjambak rambut karena tidak mampu meyakinkan Rodri untuk menandatangani kontrak, sementara di Barcelona ia sudah menjadi idola para suporter dan penandatanganan kontraknya dirayakan secara berlipat ganda".

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