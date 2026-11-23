Bagikan Ikuti GOAL di Google

Kemenangan comeback Barcelona atas Villarreal memicu babak baru perseteruan dengan Real Madrid. Salah satu mantan petinggi klub Catalan itu memanfaatkan kemenangan tersebut untuk melontarkan sindiran kepada rival abadinya. Pernyataannya kembali menyorot perselisihan yang kian memanas antara kedua kubu, terutama soal kontroversi perwasitan yang kembali mencuat dalam beberapa hari terakhir.

Iklan

Barcelona meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Villarreal di Camp Nou setelah membalikkan ketertinggalan dua gol. Hasil ini membuat mereka tetap memuncaki LaLiga dengan 36 poin, unggul tiga poin dari Real Madrid. Kemenangan itu mendorong Toni Freixa, mantan juru bicara Barcelona sekaligus sekretaris pada era dewan direksi Sandro Rosell, untuk mengomentari hasil tersebut melalui akun media sosialnya.

Seusai laga, Freixa menulis: "Barcelona di puncak, yang lain terus bermimpi." Pesan tersebut jelas menyindir Real Madrid dan persaingannya dalam perebutan gelar liga. Ia kemudian melontarkan kritik yang lebih tajam kepada suara-suara media yang dianggap dekat dengan klub ibu kota Spanyol itu.

Dalam unggahan lainnya, Freixa mengatakan: "Hal terbaik saat ini adalah mendengar tangisan dan kontroversi yang dibuat-buat oleh semua orang yang mengira kami akan tergelincir. Mereka menjadi gila karena kebencian mereka, sementara kami menikmatinya. Ini luar biasa."

Baca juga: Ketidakmampuan Ammouta atau Kekacauan Al Ahly, Siapa yang Tidak Cocok dengan Siapa?

Iklan Iklan

Pernyataan sang mantan petinggi muncul di tengah ketegangan yang kembali memanas antara kedua klub. Sebelumnya, Presiden Real Madrid Florentino Perez kembali membuka kasus Negreira dalam rapat umum anggota klub dan melontarkan kritik kepada Barcelona terkait dugaan bantuan perwasitan yang dinikmati klub tersebut selama dua dekade terakhir.

Topik Terkait

Perez merujuk pada data gol yang dianulir sejak penerapan teknologi video asisten wasit (VAR), dengan menyebut 42 gol Real Madrid dianulir, berbanding 19 gol Barcelona. Para pendukung Real Madrid menggunakan statistik ini untuk mempertanyakan keadilan kompetisi, sementara sebagian pendukung Barcelona berpandangan sebaliknya: menurut mereka, Real Madrid justru lebih banyak diuntungkan oleh keputusan wasit sepanjang sejarahnya.

Terlepas dari perseteruan di luar lapangan, Barcelona memberikan jawaban tegas di atas lapangan hijau. Mereka sempat tertinggal dua gol dalam waktu kurang dari 10 menit, awal yang mengejutkan dan membungkam pendukung di Camp Nou. Namun, Barcelona menolak menyerah dan berhasil bangkit untuk menang 3-2 berkat serangan masif dan tekanan tanpa henti terhadap Villarreal sepanjang babak kedua.

Iklan

Baca juga: Mourinho Mencium Bahaya, Sampai Kapan Real Madrid Selamat dengan Senjata Kekacauan?

Meski gagal mengeksekusi penalti pada menit ke-23 saat skor masih 2-0, Lamine Yamal menjadi bintang utama kebangkitan tersebut. Ia memimpin pergerakan ofensif tim Catalan dan turut membantu mereka menguasai jalannya pertandingan. Barcelona pun meraup tiga poin penting dan menjaga selisih tiga poin atas Real Madrid (36 poin) menjelang laga melawan wakil Azerbaijan, Sabah, di Liga Champions pada Rabu mendatang di Kota Baku.

Iklan

Tim asuhan Hansi Flick membutuhkan kemenangan di laga tandang tersebut untuk memperbesar peluang menuntaskan fase liga di delapan besar dan menghindari babak play-off menuju babak 16 besar. Sementara itu, comeback atas Villarreal memberikan suntikan moral penting bagi para pemain menjelang laga Eropa tersebut.

Video: Konspirasi terhadap Ammouta? Tuduhan Fatal kepada Pemain Al Ahly setelah Kejutan Pyramids