Pierre-Emerick Aubameyang, kapten timnas Gabon, mengumumkan pengunduran dirinya dari skuad, beberapa bulan setelah dicoret dari daftar pemain menyusul penampilan mengecewakan yang berujung tersingkir dari Piala Afrika 2025 di Maroko.

Aubameyang yang berusia 37 tahun menegaskan bahwa cara pihak-pihak berwenang memperlakukannya seusai turnamen mendorongnya mengambil keputusan untuk mundur, setelah sebelumnya dicoret sebelum akhirnya dipanggil kembali.

Kapten timnas Gabon itu mengatakan dalam sebuah wawancara televisi yang dikutip jaringan RMC Prancis: "Mereka menghina dan mencoreng citra saya, padahal saya tampil di Piala Afrika dalam kondisi cedera. Itu adalah tetesan terakhir yang membuat gelas meluap, dan saya lebih memilih berhenti sampai di sini."

Hal ini terjadi menjelang laga melawan Maroko pada 23 September ini dalam pekan pertama Grup Satu babak kualifikasi Piala Afrika 2027.

Aubameyang dibebani tanggung jawab atas kegagalan

Pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Gabon itu tengah dilanda kekecewaan, setelah ia dibebani sebagian tanggung jawab atas kegagalan timnas di Piala Afrika 2025.

Timnas Gabon tersingkir dari turnamen sejak fase grup setelah menelan 3 kekalahan, yang terakhir dari Pantai Gading dengan skor 2-3.

Seusai kegagalan itu, Presiden Gabon Brice Clotaire Oligui Nguema menggambarkan apa yang terjadi sebagai sesuatu yang melemahkan sebagian dari identitas nasional, sehingga pemerintah kemudian mengambil serangkaian keputusan, termasuk membubarkan tim kepelatihan, menangguhkan aktivitas timnas hingga pemberitahuan lebih lanjut, serta mencoret Aubameyang dan rekannya Bruno Ecuele Manga yang berusia 38 tahun.

Keputusan menyingkirkan dua kapten senior itu memicu gelombang kemarahan di kalangan suporter Gabon, sementara Aubameyang saat itu menanggapi dengan mengatakan: "Saya rasa masalah timnas jauh lebih dalam daripada sekadar diri saya yang sederhana ini."

Tantangan baru bersama Deportivo La Coruna

Bersamaan dengan pengunduran dirinya dari timnas, Aubameyang menjalani tantangan baru dalam kariernya di Eropa, setelah meninggalkan Olympique Marseille untuk kedua kalinya dan pindah ke Deportivo La Coruna, yang kembali ke Divisi Satu Liga Spanyol setelah lama absen.

Penyerang Gabon itu telah mencetak 3 gol bersama klub barunya, di awal perjalanannya bersama klub Spanyol tersebut.

Pelatih baru timnas Gabon, Sébastien Migné, akan menghadapi tantangan menyikapi absennya sang kapten timnas, di saat Gabon tengah bersiap menghadapi laga-laga mendatang dalam babak kualifikasi Piala Afrika.

Setelah gagal tampil di Piala Dunia 2026, target berikutnya timnas Gabon adalah lolos ke Piala Afrika 2027, yang dijadwalkan digelar di Kenya, Tanzania, dan Uganda pada periode 19 Juni hingga 17 Juli.

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