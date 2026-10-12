Dalam laga pekan ketujuh Süper Lig, terjadi insiden kontroversial di kotak penalti tim asal Istanbul pada menit ke-48. Setelah menerima umpan terobosan, Metehan Altunbas dari Kocaelispor terjatuh di area kotak kecil saat meluncur dengan kaki lebih dulu ke arah Nübel. Kiper asal Jerman itu memang berhasil menepis upaya pertama, tetapi kemudian sempat memegang erat kaki kanan penyerang yang tergeletak itu dengan kedua tangannya. Tindakan Nübel tersebut diduga menghalangi Altunbas memasukkan bola ke gawang lewat upaya susulan.

Meski tim tamu melancarkan protes keras, wasit Abdullah Bugra Taskinsoy membiarkan permainan berlanjut. Asisten wasit video juga tidak melakukan intervensi. Pakar perwasitan Secim Demirel menegaskan kepada stasiun televisi beIN bahwa keputusan itu keliru: "Seharusnya ada penalti dan kartu merah. VAR juga seharusnya turun tangan. Dari posisi wasit, situasi itu sangat sulit dilihat."

Emosi kubu Kocaelispor pun meluap. Melalui kanal media sosialnya, klub membagikan cuplikan kejadian itu dengan keterangan singkat: "Tidak ada komentar."

Kiper Serhat Öztasdelen mengungkapkan perasaannya dengan lebih emosional: "Saya bangga kepada rekan-rekan setim saya. Kami bermain sepakbola dengan sangat baik. Kami pantas menang. Ada satu kejadian, semoga Anda melihatnya. Saya tidak ingin bicara terlalu banyak tentang itu, nanti saya malah mendapat hukuman. Ada kejadian ketika kiper lawan memegang kaki Metehan. Situasi yang luar biasa aneh. Saya tidak akan mengatakan lebih banyak soal itu."

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Pelatih kepala Selcuk Inan menyampaikan penilaian yang lebih keras lagi. Pria berusia 41 tahun itu meluapkan kemarahannya dalam konferensi pers seusai pertandingan: "Hak-hak kami dirampas, dicuri dari kami! Sejujurnya, sampai tiba di sini pun saya belum tenang. Saya tidak ingin membahas aspek teknis pertandingan. Sebagai seseorang yang juga berasal dari olahraga ini, saya berterima kasih kepada para pemain saya atas perjuangan dan penampilan mereka."

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"Tidak Ada Hubungannya dengan Besiktas": Pelanggaran Alexander Nübel Jadi Sorotan

Sang pelatih bahkan sampai meminta maaf kepada para pemainnya atas tindakan para wasit. "Para pemain saya telah memberikan yang terbaik di lapangan, tetapi sebagai pelatih, saya tidak mampu membela hak-hak mereka dari luar lapangan. Saya telah meminta maaf kepada mereka. Tidak mudah memperjuangkan hak kita saat berhadapan dengan orang-orang yang tidak punya niat baik. Kami terus-menerus diharapkan untuk bersikap hormat, tetap tenang, dan diam. Saya berusaha melakukan semua itu tanpa menghina siapa pun," ujar Inan.

Sang pelatih juga tak segan mengkritik wasit. "Ketika Anda merasakan sesuatu, ketika Anda melihat diri Anda diperlakukan tidak adil, sesuatu dicuri dari Anda, siapa di antara kita yang tidak akan melawan? Saya katakan ini secara terbuka. Para wasit hari ini tidak punya niat baik," kecam Inan. "Ini tidak ada hubungannya dengan Besiktas. Bagi saya, ini hari yang penuh kekecewaan dan kekhawatiran. Bagaimanapun juga, saya memberi selamat kepada para pemain kami atas perjuangan yang mereka tunjukkan di lapangan. Saya memberi selamat kepada Besiktas. Saya berterima kasih kepada para pendukung kami. Saya juga memberi selamat kepada para pendukung Besiktas atas atmosfer luar biasa yang mereka ciptakan."

Dari sisi hasil pertandingan, Kocaelispor harus membayar mahal karena peluit wasit tak berbunyi dalam insiden tersebut. Orkun Kökcü membawa Besiktas unggul pada menit ke-18, sebelum Show menyamakan kedudukan bagi tim promosi itu (27'). Dusan Vlahovic kemudian mencetak gol melalui penalti pada menit ke-31 untuk memastikan skor akhir 2-1. Berkat kemenangan itu, Besiktas tetap berada di posisi kedua klasemen dengan 15 poin dari tujuh pertandingan, sementara Kocaelispor menempati peringkat ketujuh dengan 12 poin.