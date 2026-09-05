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Newcastle United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Merebut hati mereka dengan cepat: suporter Newcastle mengejutkan Yayserle dengan pesan khusus

M. Jaissle
Al Qadsiah vs Al Ahli
Al Qadsiah
Al Ahli
Saudi Pro League
Newcastle United vs AFC Bournemouth
Newcastle United
AFC Bournemouth
Premier League
Jerman
Arab Saudi
Inggris

Sang pelatih asal Jerman itu tengah menjalani hari-hari yang bahagia

Suporter klub Inggris, Newcastle United, mengejutkan pelatih asal Jerman mereka, Matthias Jaissle, dengan pesan istimewa, meskipun tim baru menjalani laga resmi keempat di bawah kepemimpinannya.

Newcastle menjamu Bournemouth, pada hari Sabtu ini, di Stadion St James' Park, dalam pekan ketiga kompetisi Liga Inggris Premier League.

Sebelum laga dimulai, jurnalis Inggris Sean McCormick memublikasikan foto sebuah spanduk yang diangkat suporter klub Newcastle, di tribun Stadion St James' Park, yang bertuliskan: "Pasukan Putih dan Hitam Matty Jaissle".

Spanduk ini mengungkapkan kekaguman besar yang diterima pelatih asal Jerman itu di klub Inggris tersebut, setelah ia menangani tim ini tepat sebelum musim ini dimulai, menggantikan pelatih Inggris Eddie Howe.

Saudi Pro League
Al Qadsiah crest
Al Qadsiah
ALQ
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL

The Magpies belum mengalami kekalahan sama sekali di bawah kepemimpinan Jaissle sejauh ini, di mana mereka bermain imbang dengan Liverpool 2-2, dan menang atas Tottenham Hotspur 2-0 di Premier League, serta mengalahkan West Bromwich Albion 3-2, di babak kedua Piala Liga.

Perlu diingat bahwa Jaissle telah mengukir sejarah besar sebelum kedatangannya ke Newcastle, khususnya bersama Al Ahli Saudi yang ia latih antara tahun 2023 dan 2026, dan ia membawanya meraih gelar Liga Champions Asia Elite dua kali, serta Piala Super Saudi satu kali.

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