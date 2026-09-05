Suporter klub Inggris, Newcastle United, mengejutkan pelatih asal Jerman mereka, Matthias Jaissle, dengan pesan istimewa, meskipun tim baru menjalani laga resmi keempat di bawah kepemimpinannya.

Newcastle menjamu Bournemouth, pada hari Sabtu ini, di Stadion St James' Park, dalam pekan ketiga kompetisi Liga Inggris Premier League.

Sebelum laga dimulai, jurnalis Inggris Sean McCormick memublikasikan foto sebuah spanduk yang diangkat suporter klub Newcastle, di tribun Stadion St James' Park, yang bertuliskan: "Pasukan Putih dan Hitam Matty Jaissle".

Spanduk ini mengungkapkan kekaguman besar yang diterima pelatih asal Jerman itu di klub Inggris tersebut, setelah ia menangani tim ini tepat sebelum musim ini dimulai, menggantikan pelatih Inggris Eddie Howe.

The Magpies belum mengalami kekalahan sama sekali di bawah kepemimpinan Jaissle sejauh ini, di mana mereka bermain imbang dengan Liverpool 2-2, dan menang atas Tottenham Hotspur 2-0 di Premier League, serta mengalahkan West Bromwich Albion 3-2, di babak kedua Piala Liga.

Perlu diingat bahwa Jaissle telah mengukir sejarah besar sebelum kedatangannya ke Newcastle, khususnya bersama Al Ahli Saudi yang ia latih antara tahun 2023 dan 2026, dan ia membawanya meraih gelar Liga Champions Asia Elite dua kali, serta Piala Super Saudi satu kali.

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