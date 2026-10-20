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imago-sport-1084375859.jpgDeFodi Images
Bart DHanis
Diterjemahkan oleh

Menyusul PEC Zwolle, klub Eredivisie lain langsung memecat pelatihnya

Willem II

Willem II memecat John Stegeman, seperti dilaporkan Jeroen Kapteijns dari De Telegraaf. Hasil mengecewakan dalam beberapa pekan terakhir membuatnya kehilangan pekerjaan.

Setelah sembilan pekan pertandingan di VriendenLoterij Eredivisie, Willem II belum meraih satu kemenangan pun. Klub asal Tilburg itu berada di dasar klasemen dengan hanya dua poin.

ADO Den Haag, yang menempati peringkat ke-17, secara mengejutkan mengalahkan PSV 2-1 akhir pekan lalu. Hasil itu membuat Willem II kini tertinggal empat poin dari ADO.

Karena itu, manajemen klub memutuskan untuk bertindak dan memecat Stegeman. Klub diperkirakan segera mengeluarkan pernyataan melalui situs resminya.

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WII

WII

Eredivisie

24 Okt 2026

CAM

CAM

Mantan pelatih Heracles Almelo dan Royal Antwerp itu menangani Willem II sejak awal musim lalu. Di luar dugaan, ia berhasil membawa klub tersebut langsung promosi ke Eredivisie melalui babak play-off.

Akhir pekan mendatang, Willem II akan menjamu SC Cambuur. Pertandingan itu dianggap sangat penting dalam perjuangan menghindari degradasi. Belum diketahui siapa yang akan mendampingi tim dari bangku cadangan untuk Willem II.

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