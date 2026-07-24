Pemain asal Belanda, Crysencio Summerville, menorehkan namanya dalam sejarah Liga Roshn Saudi dengan cara yang paling megah, setelah menjadi salah satu pemain termahal yang pindah ke kompetisi tersebut, menyusul rampungnya kepindahannya ke Al Hilal Saudi dari klub Inggris West Ham United selama periode bursa transfer musim panas saat ini.

Menurut laporan media Inggris, nilai transfer ini mencapai sekitar 76 juta euro, sebuah angka yang menempatkan winger Belanda tersebut di peringkat ketiga daftar transfer termahal dalam sejarah Liga Pro Saudi, menegaskan berlanjutnya upaya Al Hilal dalam menarik para bintang top sepak bola Eropa.

Pemain Brasil, Neymar da Silva, masih memuncaki daftar tersebut setelah bergabung dengan Al Hilal pada musim panas 2023 dari Paris Saint-Germain dengan nilai 90 juta euro, sementara pemain Kolombia, Jhon Duran, penyerang Al Nassr, menempati peringkat kedua setelah pindah ke klub tersebut dengan nilai 77 juta euro.

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Summerville langsung berada di peringkat ketiga dengan nilai 76 juta euro, mengungguli pemain Italia, Mateo Retegui, penyerang Al Qadsiah, yang menempati peringkat keempat setelah pindah dengan nilai 61 juta euro.

Peringkat kelima menyaksikan dua transfer besar yang setara, pertama untuk pemain Prancis, Moussa Diaby, yang bergabung dengan Al Ittihad, dan kedua untuk pemain Brasil, Malcom, pemain Al Hilal, setelah nilai transfer masing-masing dari mereka mencapai 60 juta euro.

Kehadiran tiga pemain Al Hilal dalam daftar termahal dalam sejarah Liga Roshn mencerminkan besarnya investasi yang digelontorkan klub tersebut selama beberapa tahun terakhir, dalam kerangka proyeknya yang bertujuan bersaing di semua gelar domestik maupun kontinental. Inilah pendekatan yang tampaknya terus berlanjut dengan perekrutan Summerville, yang diharapkan menjadi salah satu senjata utama tim di bawah kepemimpinan pelatih Italia, Simone Inzaghi, sepanjang musim baru.