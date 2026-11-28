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Perhitungan di internal Liverpool berubah dengan cepat. Salah satu pemain yang masa depannya sengaja diamankan klub dengan kontrak jangka panjang kini berpeluang meninggalkan "Anfield" setelah kehilangan tempat di susunan pemain inti, sementara biaya untuk mempertahankannya mulai dipertanyakan.

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Menurut laporan "Football Insider", Ryan Gravenberch kini berpeluang meninggalkan Liverpool setelah kehilangan tempatnya di susunan pemain inti dalam beberapa bulan terakhir. Manajemen klub diyakini bisa mengevaluasi ulang keputusan memperpanjang kontraknya, mengingat menurunnya menit bermain sang pemain dan tingginya gajinya. Hal itu dapat mendorong klub mencari tawaran yang sesuai untuk melepasnya.

Gravenberch menandatangani kontrak baru dengan Liverpool pada Maret lalu, setelah menampilkan performa yang menonjol dan berhasil mengukuhkan posisinya di tim. Namun, ia tidak mampu mempertahankan tempatnya menyusul perubahan di jajaran staf pelatih dan gaya bermain, sehingga kini tersisih dari rencana utama, padahal ia merupakan salah satu elemen penting di lini tengah pada musim lalu.

Gelandang asal Belanda berusia 24 tahun itu baru tampil sebagai starter dalam 4 pertandingan Liga Primer Inggris musim ini. Ia juga tergeser dalam urutan pilihan lini tengah di belakang Dominik Szoboszlai dan Alexis Mac Allister, sementara persaingan untuk posisinya semakin ketat dengan masuknya Trey Nyoni ke dalam rencana tim utama, sebelum Gravenberch mengalami cedera baru-baru ini.

Keith Wyness, mantan CEO Everton, mengatakan bahwa Liverpool mungkin menyesali keputusan memperpanjang kontrak sang pemain. Menurutnya, kontrak jangka panjang terkadang berkaitan dengan sistem permainan tertentu, dan pergantian pelatih dapat mengubah perhitungan klub terkait sejumlah pemain. Hal itulah yang terjadi pada Gravenberch, yang tidak lagi memiliki posisi yang sama di dalam tim.

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Wyness, yang menjabat sebagai CEO Everton pada 2004 hingga 2009 dan kini bekerja sebagai penasihat klub sepak bola, menjelaskan bahwa gaji Gravenberch menjadi faktor tambahan yang bisa mendorong Liverpool mempertimbangkan untuk menjualnya, terutama jika klub tidak lagi melihat perlunya mempertahankannya sebagai salah satu pilihan utama, meskipun ia masih bisa dimanfaatkan untuk menambal kekurangan kedalaman skuad.

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Dalam podcast "Inside Track" milik "Football Insider", ia menambahkan bahwa dirinya memperkirakan akan ada langkah terkait masa depan sang pemain pada Januari atau musim panas mendatang. Ia menyebut kepindahan ke Bundesliga Jerman bisa menjadi salah satu skenario yang terbuka, apabila ada tawaran yang sesuai dan manajemen Liverpool menilai kepergiannya menguntungkan kepentingan finansial maupun teknis klub, mengingat gajinya yang tinggi dan perannya yang menurun.

Meski Gravenberch tampil dalam 50 pertandingan di semua kompetisi musim lalu, situasinya saat ini membuka peluang berakhirnya kiprahnya bersama Liverpool lebih cepat, setelah kondisi yang mendorong klub memperpanjang kontraknya berubah. Masa depan sang pemain kini bergantung pada keputusan manajemen dalam periode mendatang, apakah akan memberinya kesempatan untuk merebut kembali tempatnya atau memilih menjualnya demi menciptakan ruang finansial dan teknis di dalam tim.